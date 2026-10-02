Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bremse in Kraft

„Ist kein Geschenk“: Aktion scharf beim Spritpreis

Wirtschaft
02.10.2026 00:22
Am Donnerstag kostete Diesel und Super, so wie hier in Wien, vielerorts zehn Cent weniger als ...
Am Donnerstag kostete Diesel und Super, so wie hier in Wien, vielerorts zehn Cent weniger als tags zuvor.(Bild: Krone KREATIV/Gerald Hofbauer)
Porträt von Gerald Hofbauer
Porträt von Hannah Michaeler
Von Gerald Hofbauer und Hannah Michaeler

Die Spritpreisbremse ist in Kraft und zeigt sich an Österreichs Zapfsäulen: Sowohl Diesel als auch Benzin wurden um sechs bis zehn, teilweise sogar um zwölf Cent je Liter günstiger. Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig kündigt scharfe Kontrollen an: „Eine Steuersenkung ist kein Geschenk an die Mineralölwirtschaft.“

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mittwochabend kostete der Diesel an einer OMV-Tankstelle in Wien-Heiligenstadt 2,339 Euro pro Liter, Donnerstagmittag fiel der Preis um genau zehn Cent auf 2,239 Euro – die neue Spritpreisbremse ist in Kraft. Für einen 50 Liter umfassenden Tank spart das fünf Euro. Auch beim Super-Benzin sank der Preis an dieser Tankstelle um zehn Cent pro Liter. 

Bremse übersteigt sogar zehn Cent
„Im Großen und Ganzen konnten wir bei den beobachteten Tankstellen heute Mittag Preissenkungen in Größenordnung von rund sechs bis zehn Cent sowohl bei Diesel als auch bei Super beobachten“, heißt es vom ÖAMTC. „Bei einigen Tankstellen kam es sogar um Senkungen von zwölf Cent“ – das sei bemerkenswert, da die neue Spritpreisbremse aufgrund der bereits bestehenden Mineralökosteuersenkung nur rund zehn Cent ausgemacht hätte. Die Margen der Mineralölwirtschaft werden um 3,5 Cent pro Liter begrenzt. 

Zitat Icon

Eine Steuersenkung ist kein Geschenk an die Mineralölwirtschaft.

Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig 

Bild: Imre Antal

„Damit die Menschen weniger fürs Tanken bezahlen“
Damit die Steuersenkung bei den Autofahrerinnen und Autofahrern ankommt, kündigte die für Konsumentenschutz zuständige Staatssekretärin Königsberger-Ludwig (SPÖ) Kontrollen an. „Wir haben die Spritpreisbremse beschlossen, damit die Menschen weniger fürs Tanken bezahlen – nicht damit irgendwo entlang der Wertschöpfungskette mehr hängen bleibt.“ Die E-Control kontrolliere die Einhaltung der Margenbegrenzung. „Wenn das nicht passiert, werden wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um das durchzusetzen.“

Lesen Sie auch:
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Regeln im Überblick
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
01.10.2026
In Kraft getreten
Spritpreisbremse: IHS erwartet Inflationsdämpfung
01.10.2026
Hitzige Debatte
Gegen „Trumpflation“: Spritpreisbremse fixiert
28.09.2026

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) zeigt sich jedenfalls zufrieden: „Mit der Spritpreisbremse sorgen wir für konkrete Entlastung an der Zapfsäule und dämpfen laut IHS die Inflation um rund 0,2 Prozentpunkte.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
02.10.2026 00:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
130.891 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
117.504 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
98.212 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2000 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1403 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
950 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Mehr Wirtschaft
Bremse in Kraft
„Ist kein Geschenk“: Aktion scharf beim Spritpreis
Diesel-Exportstopp
Vor allem diese EU-Staaten sind Trump Dorn im Auge
Standort in Nevada
Alpla errichtet zweites Werk im Westen der USA
Kritik an Paketsteuer
Will: „Noch nie so schlechtes Gesetz gesehen“
Myflexbox aufgekauft
Deutsche Post schluckt Salzburger Unternehmen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf