„Ist kein Geschenk“: Aktion scharf beim Spritpreis

Bremse übersteigt sogar zehn Cent

„Im Großen und Ganzen konnten wir bei den beobachteten Tankstellen heute Mittag Preissenkungen in Größenordnung von rund sechs bis zehn Cent sowohl bei Diesel als auch bei Super beobachten“, heißt es vom ÖAMTC. „Bei einigen Tankstellen kam es sogar um Senkungen von zwölf Cent“ – das sei bemerkenswert, da die neue Spritpreisbremse aufgrund der bereits bestehenden Mineralökosteuersenkung nur rund zehn Cent ausgemacht hätte. Die Margen der Mineralölwirtschaft werden um 3,5 Cent pro Liter begrenzt.