Vielfältige Klänge einer musikalischen Supernova

Konzerte im Dom im Berg und der List-Halle

Stolze 33 Uraufführungen, zehn Spielorte und 500 Musiker sind heuer unter dem Motto „Supernova“ vereint, um die Verbindung von Mikro- und Makrokosmos zu erforschen. Zu den Highlights gehören Elisabeth Schimanas musikalische Reise „In die Sonne“, die auf einem Buch von Arnold Hanslmeier basiert. Sie ist ebenso an Tag eins zu erleben wie zwei Stücke von Chris Henschke und Marcus Schmickler, die in direkter Verbindung zu CERN stehen, oder Andrew Lagowski, der sein langjähriges Projekt S.E.T.I. ausklingen lässt.