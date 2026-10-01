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„Spannende Etappe“

Jetzt offiziell! Messi übernimmt Klub in Spanien

Fußball International
01.10.2026 21:58
Lionel Messi übernimmt den spanischen Zweiligisten CD Eldense.
Lionel Messi übernimmt den spanischen Zweiligisten CD Eldense.(Bild: AFP/ANDY LYONS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußball-Superstar Lionel Messi ist offizieller Clubbesitzer des spanischen Zweitligisten CD Eldense.

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„Der Club Deportivo Eldense gibt offiziell bekannt, dass Leo Messi den Verein übernommen hat, womit eine neue und spannende Etappe in der über hundertjährigen Geschichte des Vereins beginnt“, teilte der Verein aus der Provinz Alicante mit. Zu den finanziellen Bedingungen machte der Club keine Angaben.

Verein will sich „weiterentwickeln“
Der 1921 gegründete Verein gehe diese neue Etappe mit dem Ziel an, „sich im Profifußball zu etablieren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine Wurzeln, seine Geschichte und seine „Azulgrana“-Identität zu vermitteln“, hieß es weiter. Die Transaktion müsse noch vom Obersten Sportrat genehmigt werden. Das gilt jedoch als Formsache.

Für den argentinischen Weltmeister von 2022 ist Eldense das zweite Engagement als Mehrheitsaktionär bei einem spanischen Verein, der erste bei einem Proficlub. Der frühere Profi des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain, der gerade seine vierte Saison bei Inter Miami in der Major League Soccer absolviert, ist bereits Besitzer des Fünftligisten UE Cornella.

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