Jetzt offiziell! Messi übernimmt Klub in Spanien

Verein will sich „weiterentwickeln“

Der 1921 gegründete Verein gehe diese neue Etappe mit dem Ziel an, „sich im Profifußball zu etablieren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig seine Wurzeln, seine Geschichte und seine „Azulgrana“-Identität zu vermitteln“, hieß es weiter. Die Transaktion müsse noch vom Obersten Sportrat genehmigt werden. Das gilt jedoch als Formsache.