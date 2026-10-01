Hartberg tauchte in eine völlig andere Welt ein

Die Hartberger hielten den ersten Satz auch lange spannend und forderten den großen Favoriten, am Ende war aber nichts zu machen. Und auch im zweiten Durchgang ließen sich die Steirer nicht so einfach abschütteln – erst in der entscheidenden Phase konnten die Italiener davonziehen. Im dritten Satz war dann Hartberg an der Reihe, führte rasch 5:0. Und diesen Vorsprung konnten die Herren um Kapitän Max Thaller lange halten. Mit einem Ass fixierte Dorde Knezevic dann sogar den steirischen Satzgewinn!