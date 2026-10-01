Dieser Tom Ripley ist mörderisch faszinierend

Das Buch

„The Talented Mr. Ripley“ ist ein Kriminalroman der US-amerikanischen Autorin Patricia Highsmith aus dem Jahr 1955 und der erste von insgesamt fünf Romanen um die Figur Tom Ripley. 1961 erschien das Buch erstmals in deutscher Sprache unter dem Titel „Nur die Sonne war Zeuge“, später als „Der talentierte Mr. Ripley“.

Darum geht´s

Der mittellose Tom Ripley von einem reichen Reeder nach Italien geschickt, um dessen hedonistischen Sohn Dickie Greenleaf nach Amerika zurückzuholen. Fasziniert von Dickies luxuriösem Lebensstil, entwickelt Tom eine obsessive Eifersucht, die schließlich in Mord gipfelt, als Dickie sich von ihm abwenden will. Um nicht enttarnt zu werden, nimmt Tom kurzerhand Dickies Identität an und verstrickt sich in ein eiskaltes Netz aus Lügen, Betrug und weiteren Verbrechen.

Verfilmungen

1960: „Nur die Sonne war Zeuge“ („Plein Soleil“) mit Alain Delon als „Tom Ripley“ – der französische Film-Klassiker ändert das Ende des Buches radikal, damit der Mörder seine Strafe erhält.

1960: „Nur die Sonne war Zeuge“ („Plein Soleil“) mit Alain Delon als „Tom Ripley“ – der französische Film-Klassiker ändert das Ende des Buches radikal, damit der Mörder seine Strafe erhält. 1999: „Der talentierte Mr. Ripley“ mit Matt Damon in der Hauptrolle und Jude Law als Dickie Greenleaf. Die Hollywood-Version zeigt Tom verletzlicher und emotionaler; seine Homoerotik gegenüber Dickie wird deutlich stärker betont als im Buch.

1999: „Der talentierte Mr. Ripley“ mit Matt Damon in der Hauptrolle und Jude Law als Dickie Greenleaf. Die Hollywood-Version zeigt Tom verletzlicher und emotionaler; seine Homoerotik gegenüber Dickie wird deutlich stärker betont als im Buch. 2024: „Ripley“ – Netflix-Miniserie mit Andrew Scott als Tom Ripley. Eine achtteilige, stilvolle Schwarz-Weiß-Adaption. Sie hält sich sehr detailgetreu an die Buchvorlage und zeigt Ripley wieder älter, kälter und methodischer.

Bühne

Das „Wald4tler Hoftheater“ zeigt „Der talentierte Mr. Ripley“ nach Patricia Highsmith in der Bühnenfassung von Bastian Kraft – Premiere: 1. Oktober, 20:15 Uhr. bis 18. Oktober, Karten: hoftheater.at