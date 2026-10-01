Schlager: „Auf die Moral können wir stolz sein“

„Auf die Moral, die wir bewiesen haben, können wir stolz sein“, sagte ÖFB-Kapitän Alexander Schlager, nachdem man in der Nations League gegen Irland nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2-Unentschieden und damit einen wichtigen Punkt holte.
Im ORF-Flash-Interview hob der ÖFB-Kapitän den Wert des Comebacks hervor. „Es ist sicherlich von der Moral her ein ganz wichtiger Punkt.“
Er könne sich nicht an viele Matches erinnern, in denen Österreich nach einem 0:2 noch einmal zurückgekommen sei.
„Das war brutal stark von uns und das müssen wir positiv mitnehmen“, so Schlager.
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