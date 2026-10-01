Todeskandidatin Pike „im Moment noch am Leben“

„Aber wir konnten Christa durch das Mikrofon stöhnen und röcheln hören. Das ging ewig so“, kritisierte der Anwalt, der zu diesem Zeitpunkt bereits den Abbruch der Hinrichtung gefordert und ein Telefonat mit seinem Kollegen verlangt hatte: „Dafür hat man dann aber noch einmal eine halbe Stunde gebracht, um mich zu einem Telefon zu bringen.“ In dem Aufenthaltsraum für die Zeugen einer Hinrichtung sind keine elektronischen Geräte erlaubt. Auch sei Pikes „spiritueller Beistand“ immer wieder weggeschickt worden.

Nachdem man nach über einer Stunde die zweite potenziell tödliche Dosis verabreicht hatte, habe die 50-Jährige immer noch geatmet: „Das konnten wir deutlich hören.“ Danach habe man die Zeugen und Medienvertreter hinausgeschickt. Verteidiger Spivey kritisierte im Gespräch mit US-Medien ebenfalls, dass man im Vorfeld der Hinrichtung wiederholt auf eine Aussetzung aus gesundheitlichen Gründen gedrängt hatte. Konkrete Details dazu nannte er allerdings nicht.