Prass sorgt nach Einwechslung für ÖFB-Wende

Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung sorgte Prass mit seinem Treffer zum 2:1 dafür, dass die ÖFB-Elf wieder voll im Spiel war. Prass wuchtete den Ball nach Wimmrers Vorarbeit unter die Latte und jubelte über sein erstes Tor im 23. Länderspiel. Der Treffer wurde wegen eines angeblichen Abseits von Wimmer zunächst nicht gegeben. Die Zeitlupe zeigte allerdings, dass der Ball von Jason Molumby zum Niederösterreicher gespielt wurde, woraufhin der Treffer nach VAR-Intervention anerkannt wurde ...