Weitere Festnahme nach Terroralarm in England

Außerdem dursuchten Beamte zwei Immobilien im Stadtteil Westminster. Damit hat sich die Zahl der Verdächtigen auf sechs erhöht. In der Nacht auf Sonntag waren, wie berichtet, fünf Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford aufgegriffen worden. Sie wurden inzwischen unter strengen Auflagen freigelassen und werden ebenso der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.