Iranische Spur?
Weitere Festnahme nach Terroralarm in England
Die Anti-Terror-Ermittlungen nach dem Vorfall nahe einer Luftwaffenbasis in Großbritannien haben nun zu einer weiteren Festnahme geführt. Ein 27-jähriger britisch-iranischer Doppelstaatsbürger ist in London wegen des Verdachts der Vorbereitung einer terroristischen Tat festgenommen worden.
Außerdem dursuchten Beamte zwei Immobilien im Stadtteil Westminster. Damit hat sich die Zahl der Verdächtigen auf sechs erhöht. In der Nacht auf Sonntag waren, wie berichtet, fünf Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford aufgegriffen worden. Sie wurden inzwischen unter strengen Auflagen freigelassen und werden ebenso der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt, ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.
Britischen Medien zufolge soll sich das von den Männern mitgeführte verdächtige Material jedoch nicht als funktionsfähiger Sprengstoff herausgestellt haben. Einer der Festgenommenen soll laut Medienberichten selbst den Notruf gewählt haben.
Premier sieht „starke Hinweise“ auf iranische Beteiligung
Premierminister Andy Burnham sprach am Mittwoch von einer möglichen Verbindung zum Iran. „Es gibt starke Hinweise darauf, dass der Iran an den Ereignissen vom Wochenende auf dem RAF-Stützpunkt Fairford beteiligt war“, sagte der britische Regierungschef der BBC. Es handle sich jedoch „weiterhin um eine laufende, komplexe und ernste polizeiliche Ermittlung“.
Iran lädt britischen Botschafter vor
Die iranische Führung zeigte sich entsetzt und wies jegliche Verantwortung von sich. Am Donnerstag protestierte das Außenministerium in Teheran gegenüber dem vorgeladenen des britischen Botschafters gegen die „unbegründete und geschmacklose Behauptung britischer Vertreter“, wonach der Iran mit Sabotageplänen gegen den Luftwaffenstützpunkt Fairford in Verbindung stehe.
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