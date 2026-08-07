Mozarts herrlich kühne Liebesspiele ganz in Weiß

Am Pult schlägt sich Joana Mallwitz metronom-tüchtig, dabei elegant grazil, gleich einer Gottesanbeterin durch die Partitur. Da wird an vielen Details herumgeputzt, ohne jedoch einen tatsächlichen Kurs zu zeigen. Auch klingt dieser Mozart allzu eng geatmet und steif. Das provoziert manche kleine Reiberei mit den Sängern. Im Klang der ausgezeichneten Wiener Philharmoniker bekommt man von harsch bis zart alles serviert. Dem Publikum gefiel diese Vollwert-„Così“ ganz ohne Maske jedenfalls bestens.