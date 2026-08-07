Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Festspiele

Mozarts herrlich kühne Liebesspiele ganz in Weiß

Kritik
07.08.2026 15:44
Partnertausch mit Hindernissen: das spielfreudige Salzburger „Così fan tutte“-Ensemble im ...
Partnertausch mit Hindernissen: das spielfreudige Salzburger „Così fan tutte“-Ensemble im Einsatz.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Stefan Musil
Von Stefan Musil

Die Wiederaufnahme der jetzt vollwertig gegebenen Pandemie-Produktion von Mozarts „Così fan tutte“ wird im Großen Salzburger Festspielhaus gefeiert. Christof Loys Regie und die spielfreudigen Sänger begeistern. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

Despina trägt blauen Mundschutz, wenn sie mit ihrem riesigen Dr. Mesmer-Wunderstein die zappelnden Boys von ihrer vorgetäuschten Vergiftung kurieren soll.

Es ist ein zarter Hinweis auf den Ursprung dieser Produktion: Im Covid-Sommer 2020 wurde Mozarts Partnertausch-Treueprobe zur pausenlosen Fassung konzentriert, um in der Pandemie spielen zu können.

Jetzt kam die einst beglückt gefeierte Produktion in üblicher Größe auf den Festspielprüfstand zurück – und bestand blendend.

Zu verdanken ist das vor allem der auch in der Langstrecke überzeugenden Inszenierung von Christof Loy. Er erweist sich einmal mehr als Meister einer durchdachten, feinfühligen Personenregie. Ein weißes Portal mit zwei Türen (Bühne: Johannes Leiacker) vor einer weiten weißen Spielfläche, die in Stufen zum Orchestergraben abfällt – mehr benötigt Loy nicht, um lebendig, frisch, mätzchenfrei, zwischen Witz und Tragik fein ausbalanciert, die Geschichte zu erzählen.

Sein Glück dazu ist das wunderbar spielfreudige Ensemble, das sich zu 2020 nur in der Besetzung der Dorabella mit der etwas kompakt leuchtenden Victoria Karkacheva geändert hat. Der präsente Spielmotor bleibt Johannes Martin Kränzle als hintergründiger, scharf zynischer Don Alfonso. Ihm gleichauf ist die entzückende Lea Desandre als gewitzte Despina.

Elsa Dreisig glänzt als Fiordiligi. Stürmt behände durch ihre „Come scoglie“-Arie, während sie sich im Rondo ein wenig müht. Andrè Schuen balzt sich tüchtig, doch stimmlich nicht ganz frei durch die sonst gestrichene „Rivolgete a lui lo sguardo“-Arie, darf sich dafür „Donne mie, la fate a tanti“ sparen. Bogdan Volkovs Ferrando ist aus zerbrechlich lyrischem Mozart-Tenorholz geschnitzt.

Am Pult schlägt sich Joana Mallwitz metronom-tüchtig, dabei elegant grazil, gleich einer Gottesanbeterin durch die Partitur. Da wird an vielen Details herumgeputzt, ohne jedoch einen tatsächlichen Kurs zu zeigen. Auch klingt dieser Mozart allzu eng geatmet und steif. Das provoziert manche kleine Reiberei mit den Sängern. Im Klang der ausgezeichneten Wiener Philharmoniker bekommt man von harsch bis zart alles serviert. Dem Publikum gefiel diese Vollwert-„Così“ ganz ohne Maske jedenfalls bestens.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kritik
07.08.2026 15:44
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MundschutzPandemieSommer
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
TV-Star geht mit Kanzler Stocker hart ins Gericht
144.457 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kanzler Stocker auf dem Weg zur Fragerunde in Salzburg.
Wien
Cobra stürmt Dorotheum, Täter ist verschwunden
143.598 mal gelesen
In einer Wiener Filiale des Dorotheums kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Überfall.
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
111.560 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1649 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1614 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Innenpolitik
Sager wirkt nach: Mütter-Aufstand gegen Kanzler
1486 mal kommentiert
Österreichs Mütter rechnen knallhart mit dem Kanzler ab.
Mehr Kritik
Salzburger Festspiele
Mozarts herrlich kühne Liebesspiele ganz in Weiß
Salzburger Festspiele
Der heilige Franziskus im Gesang der Schöpfung
Bayreuther Festspiele
Dieses Kunsthirn verblödet Richard Wagners Götter
Salzburger Festspiele
„Ariadne auf Naxos“: Buh-Orkan im Marstheater
Krone Plus Logo
Felsenbühne Staatz
Der Geist, der über allem schwebt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf