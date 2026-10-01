Oberwart Gunners feiern klaren Sieg über BC Vienna

Die Unger Steel Gunners Oberwart haben zum Auftakt der 2. Runde in der win2day Basketball Superliga einen klaren 114:58-Heimsieg über den BC Vienna gefeiert!
Bei den Burgenländern, die Larry Wise (Fußverletzung) schonten, war US-Legionär Joseph Anderson mit 25 Punkten Top-Scorer, Nationalspieler Renato Poljak (18 Punkte) war bester heimischer Werfer des vierfachen Champions.
Erster Sieg für Vizemeister
Für den Vizemeister war es im zweiten Saisonspiel der erste Sieg. Wien unterlag auch in seiner zweiten Begegnung deutlich. Der 19-jährige Lukas Cvetkova führte die Mannschaft mit 25 Zählern an.
Die zweite Runde der win2day Basketball Superliga wird am Freitag mit vier weiteren Begegnungen abgeschlossen.
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