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Basketball-Liga

Oberwart Gunners feiern klaren Sieg über BC Vienna

Sport-Mix
01.10.2026 21:56
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Unger Steel Gunners Oberwart haben zum Auftakt der 2. Runde in der win2day Basketball Superliga einen klaren 114:58-Heimsieg über den BC Vienna gefeiert!

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Bei den Burgenländern, die Larry Wise (Fußverletzung) schonten, war US-Legionär Joseph Anderson mit 25 Punkten Top-Scorer, Nationalspieler Renato Poljak (18 Punkte) war bester heimischer Werfer des vierfachen Champions.

Klarer Sieg für Oberwart gegen den BC Vienna
Klarer Sieg für Oberwart gegen den BC Vienna(Bild: © Basketball Austria / M.Tobisch)

Erster Sieg für Vizemeister
Für den Vizemeister war es im zweiten Saisonspiel der erste Sieg. Wien unterlag auch in seiner zweiten Begegnung deutlich. Der 19-jährige Lukas Cvetkova führte die Mannschaft mit 25 Zählern an.

Die zweite Runde der win2day Basketball Superliga wird am Freitag mit vier weiteren Begegnungen abgeschlossen.

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