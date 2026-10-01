Rangnick: „Da haben wir uns nicht gut angestellt“

Österreich erkämpfte sich in der zweiten Halbzeit ein 2:2-Remis gegen Irland in der Nations League. Mit dem Ergebnis zeigte sich Teamchef Ralf Rangnick zufrieden – beim Abwehrverhalten vor dem ersten Gegentor sah er allerdings deutlichen Verbesserungsbedarf.
„Beim ersten Gegentor haben wir uns alles andere als gut angestellt“, schimpfte Rangnick im ORF-Interview nach dem Spiel. „In der ersten Halbzeit hatten wir in allen Bereichen das Nachsehen, zu wenig Energie auf dem Platz und haben zu wenige zweite Bälle gewonnen.“
„Gute Reaktion in Halbzeit zwei“
Gleich drei Mal wechselte Rangnick bereits zur Halbzeit. Laimer, Wöber und Gregoritsch kamen ins Spiel und sorgten sofort für mehr Schwung. „Die Reaktion in der zweiten Hälfte, vor allem in der letzten halben Stunde war richtig gut, am Schluss waren wir dem Sieg näher. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der ersten Hälfte nicht“, analysierte der Deutsche das Spiel gegen Irland. Gegen Spielende war man sogar dem Siegestor näher: „Mit zunehmender Spielzeit haben wir Zugriff bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Iren in den letzten zehn Minuten aus dem letzten Loch gepfiffen haben“, lobte der ÖFB-Trainer.
„In Prishtina nicht verlieren“
Am Freitag fliege man bereits nach Kosovo, wo das ÖFB-Team am Sonntag das vierte Spiel in der Nations League bestreiten wird. „Wenn man das gesamte Spiel betrachtet, ist das Ergebnis in Ordnung. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in Prishtina zumindest nicht verlieren und nicht mehr so eine Hälfte spielen wie hier in der ersten Hälfte“, gab Rangnick bereits einen Ausblick auf das kommende Spiel.
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