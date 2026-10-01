Rangnick: „Da haben wir uns nicht gut angestellt“

„Gute Reaktion in Halbzeit zwei“

Gleich drei Mal wechselte Rangnick bereits zur Halbzeit. Laimer, Wöber und Gregoritsch kamen ins Spiel und sorgten sofort für mehr Schwung. „Die Reaktion in der zweiten Hälfte, vor allem in der letzten halben Stunde war richtig gut, am Schluss waren wir dem Sieg näher. Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der ersten Hälfte nicht“, analysierte der Deutsche das Spiel gegen Irland. Gegen Spielende war man sogar dem Siegestor näher: „Mit zunehmender Spielzeit haben wir Zugriff bekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Iren in den letzten zehn Minuten aus dem letzten Loch gepfiffen haben“, lobte der ÖFB-Trainer.