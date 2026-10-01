Ab 20.45 Uhr: DFB-Team, Portugal und Co. gefordert

Klopp testet neue Spieler

Es gebe keinen Grund, in eine Depression zu verfallen, entgegnete Klopp nach seinem missglückten Heimdebüt. „Es gab einige Erkenntnisse, die ich nicht haben wollte. Gekriegt habe ich sie trotzdem.“ Beim „Wiesn-Spiel“ in München, wo derzeit das Oktoberfest stattfindet, werden Klopp diese Erkenntnisse wohl aber nur wenig bringen. Denn gegen Serbien und im Rückspiel gegen Griechenland am Sonntag kommt der zweite Teil seines XXL-Aufgebotes zum Einsatz. Nur sechs Spieler durften bleiben, Kapitän Joshua Kimmich musste wie viele andere abreisen.