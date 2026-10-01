Kiew feiert ersten Einsatz eigener Rakete

Auf gute folgte schlechte Nachricht

Zu dieser durchaus guten Nachricht gesellte sich am Donnerstag aber auch eine schlechte. Denn die ukrainische Luftwaffe hat ein weiteres Kampfflugzeug verloren. Die MiG-29 sei während eines Kampfeinsatzes durch eine russische Rakete abgeschossen worden, teilte das ukrainische Militär auf Telegram mit. Der Pilot habe noch den Schleudersitz ausgelöst, den Absturz jedoch nicht überlebt. Zuvor habe der Kampfjet einen Angriff an einem ungenannten Frontabschnitt geflogen.