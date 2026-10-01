Nach Obduktion: Erste Details zu Leiche am Innufer

Nachdem am späten Mittwochnachmittag am Inn bei Buch in Tirol die Leiche eines Mannes entdeckt worden war, wurde am Donnerstag eine Obduktion durchgeführt. Dank dieser konnten ein paar Details zu dem mysteriösen Todesfall geklärt werden.
Ein verlassenes Auto - entdeckt von einer Spaziergängerin – hatte die Ermittlungen und in der Folge die Suchaktion ins Rollen gebracht. Wie berichtet, entdeckten Suchmannschaften Mittwoch am späten Nachmittag im Gemeindegebiet von Buch in Tirol am südlichen Innufer eine männliche Leiche. Die Identität und die Todesursache waren vorerst nicht bekannt.
Am Donnerstag wurde an der Gerichtsmedizin Innsbruck eine Obduktion durchgeführt. „Nun ist bestätigt, dass es sich bei dem Toten um einen Ungarn handelt“, teilte Polizeisprecher Christian Viehweider am Donnerstagabend auf Nachfrage mit. Weitere Details zur Identität nannte der Polizeisprecher vorerst nicht.
Wodurch der Mann ums Leben gekommen ist, das ist Gegenstand weiterer Erhebungen. Auch die Obduktion habe – wie bereits zuvor vermutet – keine Hinweise auf Fremdverschulden gebracht, erklärte der Polizeisprecher gegenüber der „Krone“.
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