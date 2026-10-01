Nach Obduktion: Erste Details zu Leiche am Innufer

Ein verlassenes Auto - entdeckt von einer Spaziergängerin – hatte die Ermittlungen und in der Folge die Suchaktion ins Rollen gebracht. Wie berichtet, entdeckten Suchmannschaften Mittwoch am späten Nachmittag im Gemeindegebiet von Buch in Tirol am südlichen Innufer eine männliche Leiche. Die Identität und die Todesursache waren vorerst nicht bekannt.