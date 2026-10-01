Zweimal durch die Beine! ÖFB wird kalt erwischt

Bitterer Rückschlag für Österreich in Irland! Obwohl die ÖFB-Elf in der Anfangsphase mit guten Ballbesitz-Phasen die Kontrolle über die Partie hatte, gingen die Gastgeber in der 12. Minute mit 1:0 in Führung: Der Ball rollte dabei zweimal durch die Beine.