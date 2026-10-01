Zweimal durch die Beine! ÖFB wird kalt erwischt

Bitterer Rückschlag für Österreich in Irland! Obwohl die ÖFB-Elf in der Anfangsphase mit guten Ballbesitz-Phasen die Kontrolle über die Partie hatte, gingen die Gastgeber in der 12. Minute mit 1:0 in Führung: Der Ball rollte dabei zweimal durch die Beine.
Ausgangspunkt war ein langer Ball von Irlands Tormann Caoimhin Kelleher, der bei Troy Parrott landete. Dieser setzte sich mit einem starken Solo durch und sorgte schließlich für den Führungstreffer.
Lienhart und Wiegele durch die Beine erwischt
Besonders bitter aus österreichischer Sicht: Parrott spielte den Ball zunächst ÖFB-Innenverteidiger Philipp Lienhart und dann auch noch Goalie Florian Wiegele durch die Beine.
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