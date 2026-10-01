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Zweimal durch die Beine! ÖFB wird kalt erwischt

Fußball International
01.10.2026 21:12
ÖFB-Goalie Wiegele (re.) bekam den Schuss durch die Beine von Irlands Parrott.
ÖFB-Goalie Wiegele (re.) bekam den Schuss durch die Beine von Irlands Parrott.(Bild: EPA/EVAN TREACY)
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Von krone Sport

Bitterer Rückschlag für Österreich in Irland! Obwohl die ÖFB-Elf in der Anfangsphase mit guten Ballbesitz-Phasen die Kontrolle über die Partie hatte, gingen die Gastgeber in der 12. Minute mit 1:0 in Führung: Der Ball rollte dabei zweimal durch die Beine.

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Ausgangspunkt war ein langer Ball von Irlands Tormann Caoimhin Kelleher, der bei Troy Parrott landete. Dieser setzte sich mit einem starken Solo durch und sorgte schließlich für den Führungstreffer.

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Lienhart und Wiegele durch die Beine erwischt
Besonders bitter aus österreichischer Sicht: Parrott spielte den Ball zunächst ÖFB-Innenverteidiger Philipp Lienhart und dann auch noch Goalie Florian Wiegele durch die Beine. 

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