Palästina-Protest unterbricht Spiel von ÖFB-Team

Auch das Duell mit Österreich wird von den Protesten irischer Fans begleitet. Nach rund 20 Minuten musste die Partie unterbrochen werden, nachdem eine Gruppe von Anhängern Tennisbälle mit palästinensischen Flaggen auf das Spielfeld geworfen hatte. Bereits seit Wochen sorgte die Einstellung des irischen Nationalteams gegenüber den Nations-League-Spielen gegen Israel für Wirbel.