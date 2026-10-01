Palästina-Protest unterbricht Spiel von ÖFB-Team

Pro-Palästina-Proteste sorgten beim Nations-League-Duell zwischen Österreich und Irland für eine Unterbrechung. Nach 20 Minuten warfen irische Fans Tennisbälle mit Palästina-Flaggen auf das Spielfeld. Auch ein Flitzer rannte wenige Meter auf den Platz, wurde allerdings sofort gestoppt.
Auch das Duell mit Österreich wird von den Protesten irischer Fans begleitet. Nach rund 20 Minuten musste die Partie unterbrochen werden, nachdem eine Gruppe von Anhängern Tennisbälle mit palästinensischen Flaggen auf das Spielfeld geworfen hatte. Bereits seit Wochen sorgte die Einstellung des irischen Nationalteams gegenüber den Nations-League-Spielen gegen Israel für Wirbel.
Trainer Heimir Hallgrímsson geriet mit umstrittenen Aussagen unter Druck, Torhüter Gavin Bazunu verzichtete aus persönlichen Gründen auf die Partien gegen Israel. Zudem diskutierten die Spieler intern über einen möglichen Boykott, ehe sich eine Mehrheit für die Austragung der Spiele aussprach.
Druck auf Verband
Am Mittwoch-Nachmittag musste die Spitze des irischen Fußballverbandes vor einem Sportausschuss des Parlaments Stellung zur Israel-Causa nehmen. Die Entscheidung, trotzdem die Spiele gegen Israel auszutragen, musste gerechtfertigt werden. Am Sonntag spielt das irische Nationalteam das „Heimspiel“ gegen Israel – allerdings wird die Partie in Serbien ausgetragen.
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