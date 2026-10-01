Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Flitzer am Feld

Palästina-Protest unterbricht Spiel von ÖFB-Team

Fußball International
01.10.2026 21:22
Irische Fans warfen Tennisbälle auf das Spielfeld.
Irische Fans warfen Tennisbälle auf das Spielfeld.(Bild: EPA/EVAN TREACY)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Pro-Palästina-Proteste sorgten beim Nations-League-Duell zwischen Österreich und Irland für eine Unterbrechung. Nach 20 Minuten warfen irische Fans Tennisbälle mit Palästina-Flaggen auf das Spielfeld. Auch ein Flitzer rannte wenige Meter auf den Platz, wurde allerdings sofort gestoppt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Auch das Duell mit Österreich wird von den Protesten irischer Fans begleitet. Nach rund 20 Minuten musste die Partie unterbrochen werden, nachdem eine Gruppe von Anhängern Tennisbälle mit palästinensischen Flaggen auf das Spielfeld geworfen hatte. Bereits seit Wochen sorgte die Einstellung des irischen Nationalteams gegenüber den Nations-League-Spielen gegen Israel für Wirbel.

Lesen Sie auch:
Nations-League-TICKER
LIVE: Elfer! Irland gegen Österreich 2:0 voran
01.10.2026
Glückliches Solo
Zweimal durch die Beine! ÖFB wird kalt erwischt
01.10.2026

Trainer Heimir Hallgrímsson geriet mit umstrittenen Aussagen unter Druck, Torhüter Gavin Bazunu verzichtete aus persönlichen Gründen auf die Partien gegen Israel. Zudem diskutierten die Spieler intern über einen möglichen Boykott, ehe sich eine Mehrheit für die Austragung der Spiele aussprach.

Lesen Sie auch:
Irlands Teamchef Heimir Hallgrimsson
Nur Randnotiz
Duell mit Österreich geht in Irland völlig unter
30.09.2026
In ÖFB-Gruppe
Kein Handshake bei Irlands 3:0-Sieg über Israel
27.09.2026
Wirbel in ÖFB-Gruppe
„Mehr lesen!“ Israel-Kicker kontert Irland-Kritik
27.09.2026
Kein Handschlag
Spieler stimmten ab: Irland tritt gegen Israel an
26.09.2026

Druck auf Verband
Am Mittwoch-Nachmittag musste die Spitze des irischen Fußballverbandes vor einem Sportausschuss des Parlaments Stellung zur Israel-Causa nehmen. Die Entscheidung, trotzdem die Spiele gegen Israel auszutragen, musste gerechtfertigt werden. Am Sonntag spielt das irische Nationalteam das „Heimspiel“ gegen Israel – allerdings wird die Partie in Serbien ausgetragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
01.10.2026 21:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
128.367 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Ausland
Mehrheit der Länder hat keine Zeitumstellung mehr
112.450 mal gelesen
In wenigen Wochen werden die Uhren in Österreich wieder um eine Stunde zurückgestellt. Viele ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
87.038 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
1685 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1383 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Wien
Hier geboren, aber Deutsch ist Fremdsprache
949 mal kommentiert
Sie sind keine Zuwanderer und scheitern dennoch an der Sprache: Eine aktuelle Auswertung über ...
Mehr Fußball International
Nations-League-TICKER
LIVE: Elfer! Irland gegen Österreich 2:0 voran
Nations-League-Ticker
LIVE-Konferenz: Jetzt jubelt auch Deutschland!
Auch Flitzer am Feld
Palästina-Protest unterbricht Spiel von ÖFB-Team
Glückliches Solo
Zweimal durch die Beine! ÖFB wird kalt erwischt
Damen-Champions-League
Last-Minute-Tor bringt Austria um Sieg gegen Inter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf