Molière in berufsjugendlichen Eskapaden versenkt

Die Fallhöhe war groß, und man hat nichts unversucht gelassen, sie auszunutzen. Da sah man bis zum Samstag Salzburgs anregendstes, eigensinnigstes Schauspielprogramm seit Menschengedenken: den weltläufigen „Jedermann“, den wortversessen „Faust“, den abschiedsleicht in den Himmel schwebenden Handke. Jetzt ist man wieder ein Stück dort, wohin man nicht mehr kommen wollte, seit sich der nun abmontierte Intendant zweier unzulänglicher Spartendirektorinnen entledigt hat: deutsches Großstadtprovinztheater im pädagogischen Zwangsfrohsinn.