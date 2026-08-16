Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Festspiele

Molière in berufsjugendlichen Eskapaden versenkt

Kritik
16.08.2026 10:15
Undisziplinierter Schlagabtausch: André Szymanski (Alceste) und Maja Schöne (Célimène).
Undisziplinierter Schlagabtausch: André Szymanski (Alceste) und Maja Schöne (Célimène).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Heinz Sichrovsky
Von Heinz Sichrovsky

Das starke Schauspielprogramm der Salzburger Festspiele erleidet einen Rückschlag: Molières „Menschenfeind“ verkörpert trotz guter Schauspieler deutsches Großstadtprovinztheater.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
kmm

Die Fallhöhe war groß, und man hat nichts unversucht gelassen, sie auszunutzen. Da sah man bis zum Samstag Salzburgs anregendstes, eigensinnigstes Schauspielprogramm seit Menschengedenken: den weltläufigen „Jedermann“, den wortversessen „Faust“, den abschiedsleicht in den Himmel schwebenden Handke. Jetzt ist man wieder ein Stück dort, wohin man nicht mehr kommen wollte, seit sich der nun abmontierte Intendant zweier unzulänglicher Spartendirektorinnen entledigt hat: deutsches Großstadtprovinztheater im pädagogischen Zwangsfrohsinn.

Programmatisch ist das die matte Endphase eines Trends, der vor einigen Jahren die hiesigen Bühnen zu überrollen begann: Plötzlich spielte man anlasslos im Akkord Molière, während etwa Kleist abgemeldet war. Ansonsten ist Jette Steckels Inszenierung im Bühnenbild von Florian Lösche vor allem unmotiviert, undiszipliniert berufsjugendlichen Eskapaden ausgesetzt.

Am Beginn steht ein halbstündiges, niederschmetterndes Hip-Hop-Konzert, für das der am Bühnenrand trommelnde und fiedelnde Musiker Matthias Jakisic verantwortlich ist. „Molière“ reimt sich da auf „yeah“ und „jung“ auf „ungezwung’“ – Kompliment an den Schauspieler Ole Lagerpusch, der das beachtlich durchhält, dramaturgischen Sinn hat es nicht. So wenig wie der folgende KI- und Emoji-Salat, ohne Worte, aber mit leidenschaftlichem Gekratze vom Bühnenrand.

Dann kommt in größeren Rudimenten Molière zu Wort. Frank-Patrick Steckel, Vater der Regisseurin, hat die Alexandriner stilsicher und elegant übersetzt, das koproduzierende Hamburger Thalia-Theater hat erstklassige Schauspieler aufzubieten. In erster Linie ist hier André Szymanskis sturer, sich und die Welt rundum zerstörender Moralist Alceste zu nennen. Tadellos auch Barbara Nüsses Philinte und Maja Schönes Célimène an der Spitze des guten Ensembles.

Aber warum brüllen sie durch Gesichtsmikrofone, warum sind die meisten, aber nicht alle, ganzkörpereingefärbt? Nicht nur die als Popanze ausgewiesenen Hofschranzen, sondern auch Célimène, die verschwommene kuchlfeministische Botschaften zu exekutieren hat, zuletzt eine Art „Brigitte“-Leitartikel, der an Banalität dem einleitenden Hip-Hop Gebrüll nichts schuldig bleibt? Insofern schließt sich der Kreis.

PS: Dass die Intendantin der koproduzierenden Bühne Mitglied der Findungskommission für Hinterhäusers Nachfolge ist, ruft nach Wachsamkeit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kritik
16.08.2026 10:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mathea im Interview
„Sexismus in Musikbranche: Wo soll ich anfangen?“
Reverend Stomp: Vier Bayern mit einer Liebe zum Blues und 60s-Rock wollen Österreich beim Song ...
Song Contest 2026
Reverend Stomp: „Passen gut in rauchige Kneipen“
Ein Song, der ihre äthiopischen und österreichischen Wurzeln vereint – damit will Bamlak Werner ...
Song Contest 2026
Bamlak Werner: Kunst ist ein Spiegelbild der Zeit
Auktion in Nashville
Beatles-Gitarre bringt über eine Million Dollar
Ruhm bringt Ängste
ESC-Star: Panikattacken durch aufdringliche Fans
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
91.711 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
85.765 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
84.445 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2606 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1578 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Innenpolitik
Erhitzte Gemüter! Keine Einigung bei Dürre-Hilfen
870 mal kommentiert
Norbert Totschnig bringt die Hitze-Hilfen nicht ins Trockene.
Mehr Kritik
Salzburger Festspiele
Molière in berufsjugendlichen Eskapaden versenkt
Salzburger Festspiele
Mozarts herrlich kühne Liebesspiele ganz in Weiß
Salzburger Festspiele
Der heilige Franziskus im Gesang der Schöpfung
Bayreuther Festspiele
Dieses Kunsthirn verblödet Richard Wagners Götter
Salzburger Festspiele
„Ariadne auf Naxos“: Buh-Orkan im Marstheater
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf