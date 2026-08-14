Motorradlenkerin bei Unfall schwer verletzt

Die Feuerwehr Tweng wurde am Freitag in Salzburg zu einem Motorradunfall auf der Katschberg Straße (B99) alarmiert. Eine schwer verletzte Person landete dabei im Straßengraben. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.
Zu dem Zusammenstoß kam es in den Mittagsstunden. Eine Motorradfahrerin prallte gegen ein entgegenkommendes Zweirad, stürzte und blieb im Straßengraben liegen.
Als die Feuerwehr eintraf, wurde die Verletzte schon von First Respondern des Roten Kreuzes versorgt. Die Florianis unterstützten sie dabei. Weiters wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Er flog das Unfallopfer ins Krankenhaus nach Salzburg.
Die B99 war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Gegen 14.30 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.
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