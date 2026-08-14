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In Graben gelandet

Motorradlenkerin bei Unfall schwer verletzt

Salzburg
14.08.2026 16:30
Die Feuerwehr Tweng war am Unfallort im Einsatz.
Die Feuerwehr Tweng war am Unfallort im Einsatz.(Bild: FF Tweng)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Feuerwehr Tweng wurde am Freitag in Salzburg zu einem Motorradunfall auf der Katschberg Straße (B99) alarmiert. Eine schwer verletzte Person landete dabei im Straßengraben. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.

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Zu dem Zusammenstoß kam es in den Mittagsstunden. Eine Motorradfahrerin prallte gegen ein entgegenkommendes Zweirad, stürzte und blieb im Straßengraben liegen. 

Für rund zwei Stunden musste die B99 komplett gesperrt werden.
Für rund zwei Stunden musste die B99 komplett gesperrt werden.(Bild: FF Tweng)
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Als die Feuerwehr eintraf, wurde die Verletzte schon von First Respondern des Roten Kreuzes versorgt. Die Florianis unterstützten sie dabei. Weiters wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Er flog das Unfallopfer ins Krankenhaus nach Salzburg.

Die B99 war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Gegen 14.30 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden. 

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