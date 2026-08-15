„Er sagte: ,Mama, ich habe gerade gemordet‘“

Die Frau, die jetzt in einem ruhigen Gastgarten in der südlichen Steiermark sitzt, wirkt angespannt. „Es ist das erste Interview, das ich in meinem Leben gebe“, erklärt sie gleich ihre Nervosität: „Und wir werden dabei ja über Schreckliches reden.“ Für die Öffentlichkeit, bittet die 41-Jährige, müsse sie „unbedingt anonym“ bleiben, „zum Schutz meines jüngeren Buben“. Kein Foto dürfe also von ihr gemacht, ihr echter Name in der „Krone“ nicht preisgegeben werden: „Nennen Sie mich Melanie“, sagt sie. Bevor sie über „das für mich Unfassbare“ zu reden beginnt.