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Gräueltat an Ehepaar

„Er sagte: ,Mama, ich habe gerade gemordet‘“

Steiermark
15.08.2026 06:45
Der Tatort des Fleischerlehrlings: ein Haus in Sankt Peter am Ottersbach. „Ich hätte meinem Kind ...
Der Tatort des Fleischerlehrlings: ein Haus in Sankt Peter am Ottersbach. „Ich hätte meinem Kind niemals ein Verbrechen zugetraut“, schluchzt die Mutter des Burschen im „Krone“-Interview.(Bild: Krone KREATIV/Erwin Scheriau/APA/picturedesk.com, stock.adobe.com)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Im vergangenen April hat ein junger Steirer eine Gräueltat an einem Pensionisten-Ehepaar begangen; den Mann erstochen, die Frau schwer verletzt. Einzig aus dem Motiv, „endlich Menschen zu töten“, wie der 17-Jährige später in Verhören angab. Jetzt spricht die Mutter des Burschen in der „Krone“.

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Die Frau, die jetzt in einem ruhigen Gastgarten in der südlichen Steiermark sitzt, wirkt angespannt. „Es ist das erste Interview, das ich in meinem Leben gebe“, erklärt sie gleich ihre Nervosität: „Und wir werden dabei ja über Schreckliches reden.“ Für die Öffentlichkeit, bittet die 41-Jährige, müsse sie „unbedingt anonym“ bleiben, „zum Schutz meines jüngeren Buben“. Kein Foto dürfe also von ihr gemacht, ihr echter Name in der „Krone“ nicht preisgegeben werden: „Nennen Sie mich Melanie“, sagt sie. Bevor sie über „das für mich Unfassbare“ zu reden beginnt.

Das Unfassbare, das sie meint, das sie „vermutlich selbst nie richtig verstehen“ wird: die abscheuliche Tat ihres älteren Sohnes. Und sein Motiv dafür.

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