Was Sie wissen müssen: „Der Menschenfeind“

Handlung: Alceste hasst falsche Komplimente, höfliches Geplauder und gesellschaftliche Spielchen. Ausgerechnet er liebt Célimène, eine junge Witwe, die genau darin ziemlich gut ist. Sie empfängt in ihrem Salon mehrere Verehrer, lästert mit ihnen über andere und hält sich offen, wen sie tatsächlich liebt. Alceste will von ihr endlich ein Bekenntnis – und gerät dabei mit seinen Rivalen aneinander. Gleichzeitig droht ihm wegen seiner kompromisslosen Art selbst Ärger vor Gericht. Dann fliegen Briefe auf, in denen Célimène jeden ihrer Verehrer verspottet. Einer nach dem anderen zieht sich zurück. Nur Alceste will ihr verzeihen, wenn sie mit ihm fernab der Gesellschaft lebt. Célimène ist das dann doch zu viel. Sie bleibt, Alceste geht allein.