„Mein Job ist es, dass sich die Jungs wohlfühlen“

„Hinter jedem erfolgreichen Mann, steht eine starke Frau“, heißt es so schön. Alexandra Wohlmutter ist eine solche starke Frau – allerdings steht sie nicht nur hinter einem erfolgreichen Mann, sondern gleich hinter einem ganzen Dutzend! Was sie beim „Team Vorarlberg“ genau macht und wie sie über Gran Canaria ins Ländle kam, verriet die gebürtige Steirerin der „Krone“.