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Eine starke Frau

„Mein Job ist es, dass sich die Jungs wohlfühlen“

Sport-Mix
15.08.2026 07:12
Alexandra Wohlmutter kümmert sich unter anderem auch um die Verpflegung des „Team Vorarlberg“ ...
Alexandra Wohlmutter kümmert sich unter anderem auch um die Verpflegung des „Team Vorarlberg“ während der Rennen.(Bild: Tour de la Guadeloupe)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

„Hinter jedem erfolgreichen Mann, steht eine starke Frau“, heißt es so schön. Alexandra Wohlmutter ist eine solche starke Frau – allerdings steht sie nicht nur hinter einem erfolgreichen Mann, sondern gleich hinter einem ganzen Dutzend! Was sie beim „Team Vorarlberg“ genau macht und wie sie über Gran Canaria ins Ländle kam, verriet die gebürtige Steirerin der „Krone“.

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„Manchmal fühle ich mich im Umgang mit den Jungs wie eine Mama, manchmal wie ein Schwester“, verrät Alexandra Wohlmutter lachend. „Sie wissen, dass sie sowohl mit ihren körperlichen als auch mentalen Themen zu mir kommen können.“

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