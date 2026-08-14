Red Bull Salzburg bedient sich in der Bundesliga

Der FC Red Bull Salzburg steht vor der Verpflichtung eines weiteren Spielers. Sport-Geschäftsführer Marcus Mann nutzt dabei seine exzellenten Kontakte in die deutsche Bundesliga. Wie die „Krone“ erfuhr, schnüren die Bullen einen weiteren Deal mit der TSG Hoffenheim.
Da haben sich zwei gefunden!
Der FC Red Bull Salzburg und die TSG Hoffenheim scheinen den nächsten Transfer einzutüten. Wie die „Krone“ erfuhr, soll Umut Tohumcu die Sinsheimer verlassen und in die Mozartstadt wechseln.
Der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler war in der Vorsaison an Holstein Kiel verliehen und hat bislang 46 Spiele (drei Assists) in der Bundesliga sowie 13 (ein Tor, zwei Assists) in der 2. Bundesliga auf dem Buckel.
Der Deutsch-Türke spielte bislang viermal für das U21-Nationalteam des DFB und soll den Konkurrenzkampf bei den Bullen anheizen.
Indes soll sich auch auf der Abgangseite der Salzburger noch einiges tun. Nach Mamady Diambou stehen auch Aleksa Terzic und Lucas Gourna-Douath vor einem Abschied aus Österreich.
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