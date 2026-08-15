Austria Salzburg mit Respekt, aber ohne Furcht

„Der Auftakt war perfekt. Wir wollen unbedingt die Leistung aus der Vorwoche wiederholen. So Amateurmannschaften sind immer top ausgebildet. Wir schauen aber nicht auf sie, sondern nur auf uns“, machte Sportboss Roland Kirchler klar. Auch Liefering ist am Wochenende im Einsatz. Die Jungbullen reisen nach der schwachen 2:3-Heimschlappe gegen Wels und einer 0:4-Testspielniederlage unter der Woche gegen Aris Limassol aus Zypern zur Vienna.