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Austria Salzburg mit Respekt, aber ohne Furcht

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.08.2026 06:00
Für Austria Salzburg und Moritz Eder läuft es derzeit in der 2. Liga.
Für Austria Salzburg und Moritz Eder läuft es derzeit in der 2. Liga.(Bild: GEPA)
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Von Mathias Funk

Austria Salzburg buhlt am Samstag in der 2. Liga um die nächsten Früchte. Mit zwei Siegen am Stück reisen die Maxglaner mit Respekt, jedoch mit einer breiten Brust nach Wien-Favoriten. Liefering gastiert indes am Sonntag ebenfalls in der Bundeshauptstadt.

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„Fürchten müssen wir uns sicher vor keinem Gegner!“, tönte Austria Salzburgs Moritz Eder vor dem Auswärtsspiel am Samstag (18.30) bei den Young Violets. Mit der maximalen Punkteausbeute aus den ersten zwei Ligapartien reisen die Maxglaner durchaus mit breiter Brust an den Verteilerkreis nach Wien-Favoriten.

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Natürlich haben wir vor jedem Team Respekt. Die jungen Wiener haben viel Qualität und werden uns alles abverlangen.

Moritz EDER, Austria Salzburg

„Natürlich haben wir vor jedem Team Respekt. Die jungen Wiener haben viel Qualität und werden uns alles abverlangen“, meinte Eder weiter. Für eine faustdicke Überraschung sorgten die Hauptstädter erst in der Vorwoche. Bei Topklub St. Pölten holte die Mannschaft, in der Salzburger Florian Hofmann sein Zweitliga-Debüt feierte, einen knappen 1:0-Erfolg. Eine ähnliche Top-Leistung wie beim starken 4:1-Sieg gegen die Vienna vergangenen Samstag brauchen die Salzburger fix.

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„Der Auftakt war perfekt. Wir wollen unbedingt die Leistung aus der Vorwoche wiederholen. So Amateurmannschaften sind immer top ausgebildet. Wir schauen aber nicht auf sie, sondern nur auf uns“, machte Sportboss Roland Kirchler klar. Auch Liefering ist am Wochenende im Einsatz. Die Jungbullen reisen nach der schwachen 2:3-Heimschlappe gegen Wels und einer 0:4-Testspielniederlage unter der Woche gegen Aris Limassol aus Zypern zur Vienna.

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„Druck auf dem Kessel“
„Wir treffen auf einen Gegner, der sehr erfahren ist, sehr körperlich spielt und viel Wucht mitbringt“, warnte Cheftrainer Danny Galm seine Crew vor dem Duell auf der Hohen Warte. Denn: „Ich glaube, dass bei der Vienna noch ein Stück mehr Druck auf dem Kessel ist“, ist Galm sicher.

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