Österreichs Trainer-Quartett fliegen die Herzen zu

Österreichs Top-Trainer Christian Ilzer, Miron Muslic, Adi Hütter und Oliver Glasner wollen mit ihren Klubs heuer für Furore sorgen, starten mit unterschiedlichen Vorsausetzungen in die neue Spielzeit. Glasner hat bei seinem neuen Verein Nottingham freie Hand.
Ausgerechnet im Weltmeister-Land, also in Spanien, startet an diesem Wochenende die erste Top-Liga in die Saison. Noch mit Elches David Affengruber, der ein Transferkandidat bleibt. Österreichs Trainer-Exporte stecken mitten in der Vorbereitung, haben noch Zeit, andere Schlagzeilen zu liefern. Etwa Christian Ilzer, der sich für Hoffenheims TV-Kanal verkabeln ließ, seine Anweisungen wie „Emotionen ja, Kontrollverlust nein“ oder „brutale Körpersprache zeigen“ gehen jetzt viral. Zumal er auch einen Journalisten eine Einheit mitmachen ließ, scherzte: „Ihr glaubt, das ist hier eine Wohlfühloase. Volles Menü für den Kollegen.“ Zur Not soll ein Defibrillator bereit gelegen sein.
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