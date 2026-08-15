Österreichs Trainer-Quartett fliegen die Herzen zu

Ausgerechnet im Weltmeister-Land, also in Spanien, startet an diesem Wochenende die erste Top-Liga in die Saison. Noch mit Elches David Affengruber, der ein Transferkandidat bleibt. Österreichs Trainer-Exporte stecken mitten in der Vorbereitung, haben noch Zeit, andere Schlagzeilen zu liefern. Etwa Christian Ilzer, der sich für Hoffenheims TV-Kanal verkabeln ließ, seine Anweisungen wie „Emotionen ja, Kontrollverlust nein“ oder „brutale Körpersprache zeigen“ gehen jetzt viral. Zumal er auch einen Journalisten eine Einheit mitmachen ließ, scherzte: „Ihr glaubt, das ist hier eine Wohlfühloase. Volles Menü für den Kollegen.“ Zur Not soll ein Defibrillator bereit gelegen sein.