Schon wieder Staubexplosion in Salzburger Betrieb

Aus dem Schlaf gerissen wurden zahlreiche Floriani in der Nacht auf Freitag. Gegen Mitternacht gab es gleich mehrere Staubexplosionen in einem Hackschnitzlbunker am Gelände eines bekannten Industriebetriebes in Sankt Georgen. Neben der örtlichen Feuerwehr rückten auch der Löschzug Holzhausen und die Freiwillige Feuerwehr Bürmoos aus.