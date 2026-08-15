Statt Speisen kommen jetzt Kräuter vor den Altar

Eigentlich ist es fast wie zu Ostern: Statt der Speisenweihe wird zu Mariä Himmelfahrt am 15. August für Kräuter um Segen gebeten. Besonders eindrucksvoll ist die Weihe auf der Kallbrunnalm in Weißbach. Was in die Büscherl kommt, warum die Kräuter dann zum Tierfutter werden.
Fertig gebundene Kräuterbüschel liegen bei Veronika Möschl von den Weißbacher Trachtenfrauen bereit. „Wir müssen uns immer danach richten, was die Natur bietet“, sagt sie, dass die Auswahl bei Trockenheit begrenzt ist. Es war von Schafgarbe bis zu wildem Thymian oder Schwalbenschwanz-Enzian schließlich aber trotz Hitze noch genügend Heilbringendes zu finden. Von sieben bis zu neun oder gar zwölf Bestandteilen werden unterschiedliche Kräuter zusammengebunden.
Rund und um den „Hohen Frauentag“ – wie Mariä Empfängnis am 15. August auch genannt wird – wird den Almkräutern eine besondere Heilkraft nachgesagt. In Pfarren quer durch Salzburg legen Kirchgeher Kräuter zum Altar und holen sich den Segen. „Das ist fast wie zu Ostern bei der Speisenweihe“, meint Möschl.
Die Trachtenfrauen legen bei der stimmungsvollen Weihe (heute, 11 Uhr) auf der Kallbrunneralm mit Pater Toni Dimpflmaier aus Bayern ihre kleinen Büscherl dazu, die dann gegen freiwillige Spende zu haben sind. „Wir sind eine Art Marketenderinnen, nur eben mit Kräutern“, lacht sie. Anschließend sind Wanderer noch zu Almfest und Konzert der örtlichen Trachtenmusikkapelle eingeladen.
Verfüttert werden die gemahlenen Kräuter dann immer zum Jahreswechsel in den Rauhnächten an die Tiere im Stall, was Glück bringen soll.
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