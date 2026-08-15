Statt Speisen kommen jetzt Kräuter vor den Altar

Fertig gebundene Kräuterbüschel liegen bei Veronika Möschl von den Weißbacher Trachtenfrauen bereit. „Wir müssen uns immer danach richten, was die Natur bietet“, sagt sie, dass die Auswahl bei Trockenheit begrenzt ist. Es war von Schafgarbe bis zu wildem Thymian oder Schwalbenschwanz-Enzian schließlich aber trotz Hitze noch genügend Heilbringendes zu finden. Von sieben bis zu neun oder gar zwölf Bestandteilen werden unterschiedliche Kräuter zusammengebunden.