„Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, die Slalom-Gang“

Hallo Olympiasiegerin! Kannst du das noch hören oder ?

Ja, es ist immer schön, bleibt eine tolle Erinnerung. Ich war zuletzt bei einer Hochzeit, da habe ich bei ,Hallo Olympiasiegerin‘ fast schmunzeln müssen. Denn privat sehe ich mich immer noch als Huber Kathi.