„Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, die Slalom-Gang“

Ski-Olympiasiegerin Katharina sprach beim Tennis in Waidhofen an der Ybbs über Freundschaft, Heimat und Strafzettel. Das Training für kommende Saison läuft schon auf Hochtouren. Mit dem Weltcup hat sie noch eine Rechnung offen.
Hallo Olympiasiegerin! Kannst du das noch hören oder ?
Ja, es ist immer schön, bleibt eine tolle Erinnerung. Ich war zuletzt bei einer Hochzeit, da habe ich bei ,Hallo Olympiasiegerin‘ fast schmunzeln müssen. Denn privat sehe ich mich immer noch als Huber Kathi.
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