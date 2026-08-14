Jeder Sechste fährt täglich Rad in Salzburg

Insgesamt sind drei Viertel der Salzburger Bevölkerung ab 16 Jahren gelegentlich mit dem Zweirad mobil. Weitere 23 Prozent schwingen sich zumindest mehrmals in der Woche auf das Radl. Auch E-Bikes erfreuen sich großer Beliebtheit in unserem Bundesland: 48 Prozent der Radler haben bereits ein Elektrofahrrad genutzt. Österreichweit sind es „nur“ 40 Prozent im Schnitt. Das ist erneut der zweite Platz hinter dem Ländle.