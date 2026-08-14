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Im Spitzenfeld

Jeder Sechste fährt täglich Rad in Salzburg

Salzburg
14.08.2026 16:00
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Salzburg gehört beim Radfahren zu den Spitzenreitern Österreichs und erfreut sich Beliebtheit – nur ein Bundesland fährt noch öfter mit dem Drahtesel. Auch bei E-Bikes liegt man vorne mit dabei. Eine aktuelle Studie liefert nun die genaue Zahlen dazu.

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Laut aktueller Studie des Mobilitätsminsterium sind 16 Prozent der Salzburger täglich mit dem Rad unterwegs. Das ist Platz zwei im Bundesländervergleich. Nur in Vorarlberg sind mit 20 Prozent der Bevölkerung noch mehr Menschen mit dem Drahtesel unterwegs. Wien landet nur im Mittelfeld mit 10 Prozent. Schlusslichter bilden Ober- und Niederösterreich mit jeweils 6 Prozent, die täglich Fahrrad fahren.

Insgesamt sind drei Viertel der Salzburger Bevölkerung ab 16 Jahren gelegentlich mit dem Zweirad mobil. Weitere 23 Prozent schwingen sich zumindest mehrmals in der Woche auf das Radl. Auch E-Bikes erfreuen sich großer Beliebtheit in unserem Bundesland: 48 Prozent der Radler haben bereits ein Elektrofahrrad genutzt. Österreichweit sind es „nur“ 40 Prozent im Schnitt. Das ist erneut der zweite Platz hinter dem Ländle.

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„Die nun veröffentlichten Daten des Mobilitätsministeriums zeigen einerseits große Unterschiede zwischen den Bundesländern und zum anderen das große Potenzial, das es für mehr Radverkehr in Salzburg gibt“, stellt Experte Michael Schwendinger vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) fest.

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