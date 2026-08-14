Nach 318 Minuten kam Unterhaus-Klub in der Liga an

Seekirchen ist in der Nordliga angekommen! Nach drei Spielen, null Toren brach im Derby gegen Kuchl die Torsperre nach insgesamt 318 Minuten. Zuvor hatte Sebastian Oberkofler die Tennengauer sehenswert in Führung gebracht. Ein Aufsteiger musste hingegen eine bittere Niederlage einstecken. Saalfelden nun das Tabellenschlusslicht.
Drei ganze Spiele und 318 Minuten hielt die Torsperre von Seekirchen in der neuen Nordliga-Saison an. Gegen Kuchl war endlich Schluss, drehten die Wallerseer einen 0:1-Rückstand. Manuel Roider (48.) erlöste sein Team und belohnte sich selbst für eine starke Partie. „Sehr erleichternd. Und dann mache auch ich noch das Tor, obwohl ich sonst nie treffe“, freute sich der 22-Jährige. Dann leckte Seekirchen Blut, legte gleich durch Patrick Brugger (52.) nach. In Hälfte eins verhinderten Aluminium und ein starker Kuchl-Torhüter Emre Erol noch die Treffer. Sebastian Oberkofler (32.) hatte die Elf von Tom Hofer sehenswert per Volleyschuss ins Kreuzeck aus gut 16 Metern in Führung gebracht.
Seekirchen brachte die Führung über die Ziellinie und feiert damit den ersten Saisonsieg der noch jungen Saison. Kuchl brachte wenig Gegenwehr, enttäuschte vor allem in Hälfte zwei. „Das war ganz schlecht, so darfst du auch keinen Punkt mitnehmen. So selbstkritisch muss man sein“, stellte Erol fest.
Hallein verliert in Nachspielzeit Partie
Eine bittere Pille musste indes Aufsteiger Hallein schlucken. Die Tennengauer unterlagen daheim gegen Bad Schallerbach trotz zwischenzeitlicher 1:0-Führung (Selih, 18. Minute) noch mit 1:2. Das entscheidende Gegentor kassierten die Salinenstädter in der Nachspielzeit. „Eine Niederlage in einer der letzten Minuten tut immer enorm weh. Sie haben es uns sehr schwer gemacht. Dennoch muss ich die Mannschaft auch loben. Sie hat immer alles gegeben“, sagte Halleins-Cheftrainer Christoph Lessacher kurz nach der Partie.
Seine Mannschaft trommelte der Trainer-Youngster kurz nach Schlusspfiff dennoch zusammen und richtete dabei auch deutliche Worte an sie. „Ich spreche Sachen an, wenn sie mich stören. Und da gab es zum Ende der Partie einfach die eine oder andere Situation, wo wir das Spiel auch für uns hätten entscheiden können“, ärgerte sich der 36-Jährige.
Nichts zu holen gab es abermals für den FC Pinzgau. Die Saalfeldener unterlagen im Derby bei St. Johann mit 1:2 und rangieren punktlos auf dem letzten Tabellenplatz der Regionalliga Nord.
Zwei Salzburger Nordligisten im Feiertags-Einsatz
Wallern feierte einen 6:0-Kantersieg gegen Dietach, Gurten bog Vorwärts Steyr mit 3:1. Samstag empfängt Wals-Grünau die LASK Amateure (16.30), Grödig gastiert bei der zweiten Mannschaft von Bundesligist Ried (18).
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