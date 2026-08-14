Nach 318 Minuten kam Unterhaus-Klub in der Liga an

Drei ganze Spiele und 318 Minuten hielt die Torsperre von Seekirchen in der neuen Nordliga-Saison an. Gegen Kuchl war endlich Schluss, drehten die Wallerseer einen 0:1-Rückstand. Manuel Roider (48.) erlöste sein Team und belohnte sich selbst für eine starke Partie. „Sehr erleichternd. Und dann mache auch ich noch das Tor, obwohl ich sonst nie treffe“, freute sich der 22-Jährige. Dann leckte Seekirchen Blut, legte gleich durch Patrick Brugger (52.) nach. In Hälfte eins verhinderten Aluminium und ein starker Kuchl-Torhüter Emre Erol noch die Treffer. Sebastian Oberkofler (32.) hatte die Elf von Tom Hofer sehenswert per Volleyschuss ins Kreuzeck aus gut 16 Metern in Führung gebracht.