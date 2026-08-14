Red Bull Salzburg wird weiteren Ladenhüter los

Nächstes Kapitel in einem an Geschichten reichen Transfersommer für den FC Red Bull Salzburg. Der ehemalige Fußball-Bundesliga-Serienmeister gab am Freitag einen prominenten Abgang bekannt. Der zuletzt noch sehr aufgeblähte Kader wird damit weiter verschlankt.
Als Aleksa Terzic im Sommer 2023 von der AC Fiorentina in die Mozartstadt wechselte, war die Erwartungshaltung an den Serben riesig.
Dieser konnte der inzwischen 26-Jährige selten gerecht werden, weshalb er schon vor einem Jahr als Verkaufskandidat galt. Ein passender Abnehmer wurde nicht gefunden, „Terza“ spielte sich danach zurück ins Team und pendelte zwischen Startelf und Ersatzbank.
Vor wenigen Wochen machte der FC Red Bull Salzburg klar, dass er nicht mehr dem 15-fachen Nationalspieler rechnet, weshalb er auch nicht mit ins Trainingslager nach Flachau genommen wurde.
Seit Freitag sind seine Tage an der Salzach endgültig gezählt. Terzic, der 87 Pflichtspiele für den ehemaligen Serienmeister absolvierte und dabei drei Treffer erzielte sowie zwölf Assists verbuchte, verlässt die Bullen in Richtung Italien.
Der Außenverteidiger heuerte bei Frosinone Calcio an, wo vor wenigen Tagen auch die ÖFB-Teamspieler Romano Schmid und Florian Grillitsch neue Verträge unterschrieben.
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