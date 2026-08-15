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Widmung ist durch

Supermarkt im Ex-Autohaus ohne neuen Wohnraum

Salzburg
15.08.2026 07:00
Derzeit liegt das Areal des Ex-Autohauses in Lofer brach. Jetzt sollen Arbeiten starten.
Derzeit liegt das Areal des Ex-Autohauses in Lofer brach. Jetzt sollen Arbeiten starten.(Bild: Kerstin Jönsson)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Die Widmung für einen neuen Handelsgroßbetrieb direkt an der Bundesstraße (B 311) in Lofer (Salzburg) ist durch. Ein bestehender Markt soll dafür aufgelöst werden. Von Wohnen am Areal eines früheren Autohauses hält der Lofer Bürgermeister nichts.

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Braucht Lofer tatsächlich einen weiteren Supermarkt? Auf den ersten Blick mögen die Pläne am Areal eines früheren Autohauses ein wenig verwundern. Die Adresse liegt direkt an der Bundesstraße (B311) im Bereich Scheffsnoth. In dem Einzugsgebiet gibt es weitere Märkte und auch der Rewe-Konzern (Billa) betreibt bereits eine Filiale in der Nähe (noch St. Martin). Jetzt wird die Versorgung umgebaut.

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Für Wohnungen ist es auf dem Areal zu laut. Mit dem Einkaufsmarkt haben wir eine ideale Nutzung. Der Bus hält vor der Türe.

Norbert Meindl, Bürgermeister von Lofer (ÖVP)

Lofers Ortschef Norbert Meindl (ÖVP): „Beim bestehenden Billa-Markt ist vor allem die Parksituation unbefriedigend. An der Ausfahrt kommt es oft zu gefährlichen Situationen.“ Am neuen Standort soll ein größerer Markt entstehen, der bestehende dafür aufgelöst werden.

Die Gemeindevertretung von Lofer stellte sich einstimmig hinter das Projekt. Am Freitag winkte auch das Land die Standortverordnung für den Handelsgroßbetrieb auf rund 800 Quadratmetern durch. Positiv: Es wird mit dem Projekt keine zusätzliche Fläche versiegelt.

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Der Ortschef sieht es als Aufwertung. Von einem Wohnprojekt auf dem Areal hält er nichts. „Es liegt im Gewerbegebiet und gleichzeitig an der Bundesstraße. Das wäre zu laut“, meint Meindl. In anderen Gemeinden wie etwa Bürmoos oder Obertrum setzt man aber auf gemischte Nutzungen von Einkaufen und Wohnungen. Und auch beim derzeitigen Billa Markt an der B311 soll ein Wohnprojekt folgen.

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