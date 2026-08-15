Supermarkt im Ex-Autohaus ohne neuen Wohnraum

Der Ortschef sieht es als Aufwertung. Von einem Wohnprojekt auf dem Areal hält er nichts. „Es liegt im Gewerbegebiet und gleichzeitig an der Bundesstraße. Das wäre zu laut“, meint Meindl. In anderen Gemeinden wie etwa Bürmoos oder Obertrum setzt man aber auf gemischte Nutzungen von Einkaufen und Wohnungen. Und auch beim derzeitigen Billa Markt an der B311 soll ein Wohnprojekt folgen.