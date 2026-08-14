Pensionist stürzte mit E-Bike, Fußgänger flüchtig

Von einem Fußgänger überrascht und deshalb mit seinem E-Bike gestürzt ist ein 82-Jähriger in der Stadt Salzburg. Bei dem Unfall in der Fürbergstraße wurde der Pensionist schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen – denn der Unbekannte dürfte bei Rot über den Zebrastreifen gegangen sein ...