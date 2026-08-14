Pensionist stürzte mit E-Bike, Fußgänger flüchtig

Von einem Fußgänger überrascht und deshalb mit seinem E-Bike gestürzt ist ein 82-Jähriger in der Stadt Salzburg. Bei dem Unfall in der Fürbergstraße wurde der Pensionist schwer verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen – denn der Unbekannte dürfte bei Rot über den Zebrastreifen gegangen sein ...
Ausgerechnet vor das E-Bike eines Pensionisten spazierte ein Unbekannter am 8. August gegen 18 Uhr in der Fürbergstraße. Der 82-jährige Salzburger stürzte daraufhin mit seinem E-Bike. Der Fußgänger, der den dortigen Zebrastreifen bei Rot überquert haben dürfte, ließ den schwer verletzten Mann einfach liegen.
Jetzt sucht die Polizei nach etwaigen Zeugen. Der Unfall dürfte sich etwa auf Höhe der Hausnummer 18 ereignet haben.
Hinweise an die Verkehrsinspektion Salzburg unter folgender Nummer: 059133-55-4040.
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