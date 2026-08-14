Salzburger recyceln mehr als der Österreichschnitt

Fleißiger als in sechs anderen Bundesländern und deutlich über dem österreichischen Schnitt trennen die Salzburger ihre sogenannten Altstoffe. Zu diesen zählen etwa Glas, Altpapier, Karton und Metall. Aber auch Leichtverpackungen und Kleidung fallen in diese Kategorie.
Exakt 179 Kilo pro Einwohner haben die Salzburger im Jahr 2024 getrennt gesammelt – und damit den dritten Platz im Österreich-Ranking abgeräumt. Noch besser funktioniert das Recycling laut dem Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) nur in Tiol (218 Kilo pro Person) und Oberösterreich (195 Kilo pro Person).
Damit liegen alle drei Bundesländer deutlich über dem Österreichschnitt. Dieser beträgt 163 Kilo pro Person. Schlusslicht Beim Sammeln ist mit deutlichem Abstand Wien. Dort waren es lediglich 103 Kilo pro Einwohner.
Am meisten gesammelt werden laut VOEB dabei Altpapier, Drucksorten und Verpackungen, die knapp 37 Prozent der Altstoffe ausmachen. Mit 20 Prozent folgt auf Platz zwei Altholz. Glasverpackungen landen mit 17 Prozent auf dem dritten Rang.
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