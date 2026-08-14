Dieser Rohdiamant hat die Torjägerkrone im Visier

Chudoba hat Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe als Vorbild

Langfristig peilt der Jungspund – der auch schon im Landescup sechsmal einnetzte – eine Profikarriere an. „Kontakt war schon da, aber zuerst will ich meine Schweißerlehre abschließen. Derzeit mache ich mir darüber aber keine Gedanken“, erklärte der Knipser. Der Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe als Vorbilder nennt und in Zukunft so hoch hinaus wie möglich möchte. In der Gegenwart steht heute (19) das Heim-Duell mit dem SAK auf dem Programm. „Das wird eine coole Partie“, freut sich Chudoba.