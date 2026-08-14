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Dieser Rohdiamant hat die Torjägerkrone im Visier

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.08.2026 12:00
Bereits vier Tore: Mathias Chudoba.
Bereits vier Tore: Mathias Chudoba.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Straßwalchens Stürmer Mathias Chudoba trifft weiter wie am Fließband. Der Rohdiamant der Flachgauer hat noch Großes vor, will zuerst aber seine Ausbildung abschließen. Freitagabend wartet das Duell mit dem SAK.

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Mit dem Saisonstart sind wir natürlich sehr zufrieden“, resümierte Straßwalchen-Übungsleiter Markus Scharrer.

Nach zwei Spieltagen ist seine Truppe in der Salzburger Liga noch ungeschlagen, kassierte erst einen Gegentreffer und durfte selbst schon sieben Tore bejubeln. Vier davon gehen auf die Kappe von Mathias Chudoba. Der 17-Jährige macht also genau da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. „Er hat den Körper und ist schnell“, lobt sein Trainer. Die abgelaufene Spielzeit schloss Chudoba mit 24 Volltreffern in der Liga ab, dieses Mal hat er die Torjäger-Krone im Visier: „Das ist mein klares Ziel.“

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Chudoba hat Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe als Vorbild
Langfristig peilt der Jungspund – der auch schon im Landescup sechsmal einnetzte – eine Profikarriere an. „Kontakt war schon da, aber zuerst will ich meine Schweißerlehre abschließen. Derzeit mache ich mir darüber aber keine Gedanken“, erklärte der Knipser. Der Cristiano Ronaldo und Kylian Mbappe als Vorbilder nennt und in Zukunft so hoch hinaus wie möglich möchte. In der Gegenwart steht heute (19) das Heim-Duell mit dem SAK auf dem Programm. „Das wird eine coole Partie“, freut sich Chudoba.

Salzburger Liga, Freitag: Straßwalchen – SAK (19).

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