„Chudoba ist unsere Lebensversicherung“

Straßwalchen siegte gegen den SAK in der Salzburger Liga mit 1:0. Ein 17-Jähriger erzielte das entscheidende Tor. Damit sind die Flachgauer vorübergehend Tabellenführer.
Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren“, seufzte Daniel Offenbacher. Er verlor mit dem SAK das Salzburger Liga-Auswärtsduell mit Straßwalchen. „Wir hatten einige Chancen, waren eigentlich die bessere Mannschaft, nur die Tore haben wir halt nicht gemacht“, resümierte der Ex-Profi-Kicker. Dafür trafen die Hausherren. Und wie sollte es anders sein: Mathias Chudoba vollendete eine sehenswerte Kombination zum 1:0-Goldtor. „Er ist unsere Lebensversicherung“, jubelte sein Trainer Markus Scharrer. Der 17-Jährige erzielte bereits seinen fünften Ligatreffer in dieser Spielzeit.
Viele Verletzte bei Straßwalchen
Für den Straßwalchen-Coach hat der Sieg eine wichtigere Bedeutung als die drei Punkte: „Es ist wichtig, auch solche Spiele zu gewinnen. Das zeigt den Jungs, wie wichtig harte Arbeit ist.“ Wermutstropfen: Bei den Flachgauern mussten gleich mehrere Spieler verletzt ausgetauscht werden. Bei den Nonntalern erwischte es indes Halil Erkek, der mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss bereits in Halbzeit eins verletzt raus musste.
Zumindest für 24 Stunden schob sich die Scharrer-Crew an die Tabellenspitze. Mit einem Sieg Samstag (17) gegen Neumarkt könnte der große Titel-Favorit Bürmoos wieder vorbeiziehen. Auch Bramberg (tritt bei Puch an) liegt in Lauerstellung. Die bisher ungeschlagenen Seekirchen Juniors bitten Henndorf zum Wallersee-Derby. Im Duell der Punktlosen treffen Schwarzach und Golling aufeinander. Berndorf empfängt Eugendorf, Siezenheim Thalgau.
Samstag: Siezenheim – Thalgau (15.30), Puch – Bramberg, Bürmoos – Neumarkt, Seekirchen Juniors – Henndorf, Berndorf – Eugendorf (alle 17), Schwarzach – Golling (18.). – Sonntag: Anif – ATSV Salzburg (14.30).
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