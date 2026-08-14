„Chudoba ist unsere Lebensversicherung“

Das Spiel darfst du eigentlich nicht verlieren“, seufzte Daniel Offenbacher. Er verlor mit dem SAK das Salzburger Liga-Auswärtsduell mit Straßwalchen. „Wir hatten einige Chancen, waren eigentlich die bessere Mannschaft, nur die Tore haben wir halt nicht gemacht“, resümierte der Ex-Profi-Kicker. Dafür trafen die Hausherren. Und wie sollte es anders sein: Mathias Chudoba vollendete eine sehenswerte Kombination zum 1:0-Goldtor. „Er ist unsere Lebensversicherung“, jubelte sein Trainer Markus Scharrer. Der 17-Jährige erzielte bereits seinen fünften Ligatreffer in dieser Spielzeit.