Riskantes Überholmanöver endete fast in Unfall

Das hätte schlimm ausgehen können! Der Lenker eines grauen Kleinwagens riskierte in Bischofswiesen (D) nahe Salzburg die Sicherheit gleich mehrerer Verkehrsteilnehmer. Er überholte trotz nahendem Gegenverkehr...
Am Freitag kam es gegen 12.50 Uhr auf der B20 im Gemeindebereich Bischofswiesen, kurz nach dem Böcklweiher, zu einer gefährlichen Verkehrssituation.
Nach Angaben der Polizei überholte ein grauer Kleinwagen mit deutschem Kennzeichen in Fahrtrichtung Bischofswiesen, obwohl sich Gegenverkehr näherte. Der überholte Verkehrsteilnehmer musste daraufhin eine Vollbremsung einleiten. Dadurch konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.
Der Fahrer des grauen Kleinwagens setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den Vorfall zu kümmern.
Die Polizei Berchtesgaden bittet nun um Hinweise von Zeugen. Gesucht werden insbesondere Personen, die Angaben zur gefährlichen Überholsituation oder zum Fahrer des grauen Kleinwagens machen können. Auch der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Berchtesgaden unter 08652/94670 entgegen.
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