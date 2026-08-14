Zahlreiche Betrugsanrufe in Flachgauer Gemeinden

In mehreren Flachgauer Gemeinden ist es im Laufe des Freitags zu Betrugsanrufen gekommen. Die mutmaßlichen Täter versuchten mit dem sogenannten Polizistentrick Geld zu ergaunern.
In den Gemeinden Seekirchen, Strobl und Eugendorf kam es zu den Anrufen mit schlechten Absichten. Dabei gibt sich der Anrufer als Polizist aus und täuscht vor, ein naher Angehöriger des Angerufenen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Deshalb müsse eine Kautionszahlung geleistet werden, um zu vermeiden, dass der Angehörige ins Gefängnis müsse. Die Kaution wird dann vom Anrufer oder einem Mittäter in Zivil abgeholt.
Die Polizei hat folgende Tipps vor falschen Polizisten veröffentlicht:
Von der Masche besonders betroffen sind offenbar ältere Menschen. Die Polizei weist darauf hin, dass die Beamten niemals anrufen und Geld fordern.
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