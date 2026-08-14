Zahlreiche Betrugsanrufe in Flachgauer Gemeinden

In den Gemeinden Seekirchen, Strobl und Eugendorf kam es zu den Anrufen mit schlechten Absichten. Dabei gibt sich der Anrufer als Polizist aus und täuscht vor, ein naher Angehöriger des Angerufenen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Deshalb müsse eine Kautionszahlung geleistet werden, um zu vermeiden, dass der Angehörige ins Gefängnis müsse. Die Kaution wird dann vom Anrufer oder einem Mittäter in Zivil abgeholt.