Kunstturnen: Mörz springt erstmals ins EM-Finale!

Charlize Mörz hat sich erstmals in ihrer Karriere für das Finale einer Kunstturn-Europameisterschaft qualifiziert. Die 20-jährige Burgenländerin schaffte es am Donnerstag zum Auftakt der EM in Zagreb an ihrem Paradegerät Sprung mit 13,633 Punkten als Siebente in die Medaillenentscheidung der besten acht Athletinnen am Samstag (15.00 Uhr). Im Finale in Kroatien peilt Mörz den Gewinn der ersten EM-Medaille einer rot-weiß-roten Kunstturnerin an.
„Nachdem es zu Beginn der Qualifikation am Balken und Boden nicht nach Wunsch gelaufen ist, habe ich mir gedacht: Jetzt muss ich am Sprung Vollgas geben. Und das ist mir gelungen“, sagte Mörz zufrieden, nachdem sie mehrere Stunden auf den fixen Finaleinzug hatte warten müssen. Es seien zwei sehr gute Sprünge gewesen.
Im Mehrkampf belegte die Vorarlbergerin Leni Bohle als beste Österreicherin den 27. Platz. In der Teamwertung kam das heimische Quintett mit Mörz, Bohle, Bianca Frysak, Katrin Palicka und Rosa Schwaninger nicht über den 19. Rang hinaus. Damit wurde der angepeilte Platz unter den besten 13 und damit das Ticket für die WM im Oktober in Rotterdam verpasst.
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