Kunstturnen: Mörz springt erstmals ins EM-Finale!

„Nachdem es zu Beginn der Qualifikation am Balken und Boden nicht nach Wunsch gelaufen ist, habe ich mir gedacht: Jetzt muss ich am Sprung Vollgas geben. Und das ist mir gelungen“, sagte Mörz zufrieden, nachdem sie mehrere Stunden auf den fixen Finaleinzug hatte warten müssen. Es seien zwei sehr gute Sprünge gewesen.