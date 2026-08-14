Skispringen und Co.! Kommt Wintersport-Revolution?

Vorbilder Eishockey und Biathlon

Bisher findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre statt und das soll wohl auch noch eine Weile so bleiben. Denn Pertile erklärte, dass man sich bei diesem Thema in einem frühen Stadium der Gespräche befindet. Die Weltmeisterschaft 2027 (Falun), 2029 (Lahti) und 2031 (Oberstdorf) sind ohnehin schon vergeben.