Skispringen und Co.! Kommt Wintersport-Revolution?

Gibt es bald eine Revolution im Wintersport? Der Ski-Weltverband (FIS) hat Überlegungen bestätigt, wonach die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften künftig jährlich stattfinden könnten. Nur die Olympiajahre sollen eine Ausnahme bilden.
„Der FIS-Rat erwägt die Möglichkeit, die Weltmeisterschaften im nordischen Skisport jedes Jahr auszutragen, mit Ausnahme der Olympiajahre“, bestätigt FIS-Renndirektor Sandro Pertile gegenüber „Skijumping.pl“, erstmals öffentlich entsprechende Gedankenspiele.
Vorbilder Eishockey und Biathlon
Bisher findet die Nordische Ski-WM alle zwei Jahre statt und das soll wohl auch noch eine Weile so bleiben. Denn Pertile erklärte, dass man sich bei diesem Thema in einem frühen Stadium der Gespräche befindet. Die Weltmeisterschaft 2027 (Falun), 2029 (Lahti) und 2031 (Oberstdorf) sind ohnehin schon vergeben.
Für die FIS hätte eine Umstellung allerdings durchaus Vorteile. So könnte man in jedem Jahr ein großes Event veranstalten. Dabei orientiert man sich an Sportarten wie Eishockey oder Biathlon.
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