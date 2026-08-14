„Extreme Gefahr“
Waldbrand in Deutschland: Dorf muss geräumt werden
Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen lodert ein großer Waldbrand. 25 Hektar stehen seit Donnerstag in Flammen. Wegen der näher rückenden Gefahr muss jetzt ein ganzes Dorf evakuiert werden. Hunderte Menschen sind betroffen.
Der Ortsteil Gey der Gemeinde Hürtgenwald, in dem gut 1800 Menschen leben, ist „sofort zu evakuieren“, teilte die Gemeinde in der Eifel am frühen Freitagmorgen mit. Wie die „Bild“ berichtet, sollen die Bewohner nur die „nötigsten persönlichen Gegenstände“ mitnehmen, wie Ausweis oder Medikamente.
„Extreme Gefahr“
Die Warn-App Nina zeigt die höchste Warnstufe „Extreme Gefahr“ an. Nach Angaben der Gemeinde bewegt sich das Feuer immer weiter auf den Ortsteil zu. Die Bundesstraße 399 zwischen Gey und Großhau liegt im Einsatzgebiet und ist daher für den Verkehr gesperrt, wie die Feuerwehr mitteilte.
„Großschadenslage“ ausgerufen
In der Nacht hatte eine Polizeisprecherin noch gesagt, dass die Flammen gut 500 Meter von dem Ort entfernt seien. Insgesamt stehen seit Donnerstagnachmittag rund 25 Hektar Wald bei der Gemeinde Hürtgenwald in Flammen. Das entspricht einer Fläche von etwa 35 Fußballfeldern. Die Gemeinde spricht von einer „Großschadenslage“.
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