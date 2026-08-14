Waldbrand in Deutschland: Dorf muss geräumt werden

„Großschadenslage“ ausgerufen

In der Nacht hatte eine Polizeisprecherin noch gesagt, dass die Flammen gut 500 Meter von dem Ort entfernt seien. Insgesamt stehen seit Donnerstagnachmittag rund 25 Hektar Wald bei der Gemeinde Hürtgenwald in Flammen. Das entspricht einer Fläche von etwa 35 Fußballfeldern. Die Gemeinde spricht von einer „Großschadenslage“.