Ferdinand Seebachers „Traumtagerl“ in Schladming

In seiner alten Heimat Schladming kann der erfolgreiche Schauspieler etwas durchschnaufen, bevor der Dreh für „Kommissar Rex“ losgeht.
Ferdinand Seebacher hat einen prall gefüllten Terminkalender. Schon jetzt starten die ersten Kostüm- und Textproben, ab September geht es dann so richtig los: Mit Felix Burger spielt der 37-Jährige in „Kommissar Rex“ den etwas nerdigen Inspektor. Gedreht wird in Wien, doch Freunde und Familie bringen ihn immer wieder zurück in seine alte Heimat Schladming.
Aktuell genießt der Schauspieler ein paar Tage Auszeit im neu eröffneten Hotel Nōa. „Ich habe so enge Verbindungen in die Region – die werden nie abreißen.“ Sein perfekter Sommertag im Ennstal schaut ziemlich sportlich aus: „Am liebsten starte ich in der Früh los, über einen Klettersteig zu einer Hütte, wo es eine kleine Jause gibt. Am Nachmittag gehe ich eine Runde Paragleiten und lasse dann den Abend mit einem Glaserl Apfelsaft gespritzt am Bergsee ausklingen.“
Wirklich erholen muss er sich nicht – im Gegenteil: „Mein Akku ist so gut wie immer vollgeladen. Ich arbeite gerne, weil es mir Energie und Kraft gibt, selbst an langen Drehtagen.“ Auch in seiner Rolle fühlt er sich wohl: „Ich spiele Inspektor Felix Burger wahnsinnig gerne, weil er ein bisschen etwas Schräges hat. Und man kann im Leben nie genug Wurstsemmerl mit Essiggurkerl essen“, schmunzelt Seebacher.
Ob er auch Kommissar Rex seine Heimat zeigen wird? „Wenn es nach mir geht, ja!“ Gilt es nur noch, das restliche Team zu überzeugen ...
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