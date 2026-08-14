Ferdinand Seebachers „Traumtagerl“ in Schladming

Wirklich erholen muss er sich nicht – im Gegenteil: „Mein Akku ist so gut wie immer vollgeladen. Ich arbeite gerne, weil es mir Energie und Kraft gibt, selbst an langen Drehtagen.“ Auch in seiner Rolle fühlt er sich wohl: „Ich spiele Inspektor Felix Burger wahnsinnig gerne, weil er ein bisschen etwas Schräges hat. Und man kann im Leben nie genug Wurstsemmerl mit Essiggurkerl essen“, schmunzelt Seebacher.