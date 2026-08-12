Pfleger (23) mit langen Fingern festgenommen

Eine wachsame 79-Jährige bemerkte, dass der 23-jährige Pfleger ihres Mannes sich nicht nur um sein Wohl kümmerte, sondern auch den Familienschmuck ins Visier gefasst, und eingepackt hatte. Sie rief die Polizei, der junge Mann wurde festgenommen. Nun wartet er in U-Haft auf seinen Prozess.
Eine 79-Jährige aus Marchtrenk alarmierte am Montag die Polizei und gab an, dass der 23-jährige slowakische Pfleger ihres 82-jährigen Mannes Schmuckbestände bei ihnen zu Hause gestohlen habe. Das bewahrheitete sich schnell: Bei der Nachschau konnten die Polizisten im Rucksack des 23-Jährigen diversen Schmuck der Familie vorfinden.
Festnahme und U-Haft
Diesen hatte der Mann in seine Socken eingewickelt. Der Slowake wurde festgenommen und nach der Einvernahme nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
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