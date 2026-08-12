Pfleger (23) mit langen Fingern festgenommen

Eine wachsame 79-Jährige bemerkte, dass der 23-jährige Pfleger ihres Mannes sich nicht nur um sein Wohl kümmerte, sondern auch den Familienschmuck ins Visier gefasst, und eingepackt hatte. Sie rief die Polizei, der junge Mann wurde festgenommen. Nun wartet er in U-Haft auf seinen Prozess.