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Um U6-Station

Schwangere belästigt: „Situation nicht tragbar“

Wien
13.08.2026 05:00
Menschentrauben bilden sich täglich vor dem Hauseingang.
Menschentrauben bilden sich täglich vor dem Hauseingang.(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Die Lage rund um die U6-Station in der Wiener Josefstädter Straße eskaliert zunehmend. Nach dem Alkoholverbot am Westbahnhof verlagert sich die Szene hierher. Mit gravierenden Auswirkungen für die Anrainer.

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Das Alkoholverbot am Westbahnhof hat am direkten Standort Verbesserungen gebracht – in nahegelegene Grätzel jedoch eine Verschlechterung. Etwa im Sophie 7, als auch rund um die U6-Station Josefstädter Straße, wo sich zudem das Obdachlosen-Tageszentrum Josi befindet. Besonders schlimm ist die Lage jedoch vor der Wohnhausanlage Yppenheim gegenüber der U-Bahnhaltestelle im 16. Bezirk.

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