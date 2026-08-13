Schwangere belästigt: „Situation nicht tragbar“

Das Alkoholverbot am Westbahnhof hat am direkten Standort Verbesserungen gebracht – in nahegelegene Grätzel jedoch eine Verschlechterung. Etwa im Sophie 7, als auch rund um die U6-Station Josefstädter Straße, wo sich zudem das Obdachlosen-Tageszentrum Josi befindet. Besonders schlimm ist die Lage jedoch vor der Wohnhausanlage Yppenheim gegenüber der U-Bahnhaltestelle im 16. Bezirk.