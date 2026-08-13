Schwangere belästigt: „Situation nicht tragbar“

Die Lage rund um die U6-Station in der Wiener Josefstädter Straße eskaliert zunehmend. Nach dem Alkoholverbot am Westbahnhof verlagert sich die Szene hierher. Mit gravierenden Auswirkungen für die Anrainer.
Das Alkoholverbot am Westbahnhof hat am direkten Standort Verbesserungen gebracht – in nahegelegene Grätzel jedoch eine Verschlechterung. Etwa im Sophie 7, als auch rund um die U6-Station Josefstädter Straße, wo sich zudem das Obdachlosen-Tageszentrum Josi befindet. Besonders schlimm ist die Lage jedoch vor der Wohnhausanlage Yppenheim gegenüber der U-Bahnhaltestelle im 16. Bezirk.
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