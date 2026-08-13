Justiz schärft beim Kampf gegen Spielsucht nach

Hab und Gut im Casino verzockt – selbst schuld? Nicht immer. Dann, wenn der Verstand aussetzt und die Sucht über Hand nimmt, kann Geschäftsunfähigkeit eintreten. Und die ermöglicht es Spielern, Verluste zurückzuholen. Ein Kärntner sorgt nun dafür, dass auch Anbieter im Ausland zur Verantwortung gezogen werden könnten.