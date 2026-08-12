Hier gibt es die beste Aussicht für Sternengucker

Sternengucker frohlocken: Heute gibt es nicht nur eine außergewöhnliche teilweise Sonnenfinsternis während des Sonnenuntergangs zu bestaunen, sondern auch die Perseiden haben in derselben Nacht ihren Höhepunkt. Diese wichtigen Regeln sollte man unbedingt befolgen, wenn man ohne Schäden und Konflikte den Himmel beobachten möchte.
Es ist ein Phänomen, wie man es nicht alle Tage sieht. Bei der letzten Sonnenfinsternis am 25. Oktober 2022 war unser Stern nur zu rund 20 bis 30 Prozent vom Mond verdeckt. „Das ist diesmal ein ziemlich besonderes Ereignis. Nicht nur, dass die Sonne zu 85 bis 89 Prozent verdeckt wird, sondern auch, dass die Finsternis während des Sonnenuntergangs stattfindet, die Sonne also als Sichel untergeht“, weiß der Astronom Erwin Filimon vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut.
Brillen und tiefer Horizont
Was es für die beste Aussicht braucht? „Je weiter man die Sonne untergehen sieht, desto mehr hat man von der Sonnenfinsternis. Man sollte sich also einen Ort suchen, wo der Horizont im Westen möglichst tief ist“, so Filimon weiter. Ebenso unverzichtbar: die allseits bekannten Brillen, um permanenten Augenschäden vorzubeugen.
Astronom mahnt zu Rücksicht
Wer dann schon den Blick gen Himmel gerichtet, und etwas mehr Zeit hat, der sollte noch bis in die frühen Morgenstunden warten: Denn zwischen 1 und 4 Uhr morgens haben die Perseiden ihren Höhepunkt. „Diese Sternschnuppen kommen, wenn man ihre Bahn verlängert, scheinbar fast alle aus dem Sternbild Perseus, daher der Name“, so Filimon. Am frühen Morgen sollen es rund 50 bis 100 Sternschnuppen pro Stunde sein, am Abend nur etwa ein Drittel oder halb so viel. Aber Achtung: „Viele fahren zu solchen Ereignissen auf Stellen, wo es kaum Parkplätze gibt, und legen sich einfach in Wiesen und Felder. Das kann zu Spannungen führen“, mahnt der Astronom zu Rücksicht.
Auch Handy braucht Schutz
Genauso wie das menschliche Auge kann auch der empfindliche Bildsensor eines Smartphones bei zu langer Fokussierung auf die Sonne in Mitleidenschaft gezogen werden. „Auch beim Handy ist ein Solarfilter erforderlich. Sonnenbrillen oder improvisierte Filter bieten keinen ausreichenden Schutz. Ohne geeigneten Filter können die intensiven, gebündelten Lichtstrahlen den Bildsensor des Smartphones beschädigen.“, so Gregor Wagner, Sprecher des Forum Mobilkommunikation.
„Pro-Modus“ verwenden
Er rät für besonders eindrucksvolle Schnappschüsse der partiellen Sonnenfinsternis, den Pro-Modus der Kamera-App zu aktivieren. „Mit einer niedrigen ISO-Einstellung und einer kurzen Belichtungszeit werden Überbelichtungen vermieden und Fotos und Videos werden schärfer und detailreicher.
Die besten Orte zum schauen
Wo hat man in Linz die besten Chancen auf einen unverstellten Blick gen Westen? Aussichtspunkte in und um Wilhering, Ottensheim, Kirchschlag, aber auch am Pöstlingberg, Freinberg oder am Pfennigberg sieht man den besonderen Sonnenuntergang gut. Einen besonders tollen Blick bietet auch die Franz-Josefs-Warte – diese schließt jedoch um 20 Uhr – oder die Giselwarte.
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