Hier gibt es die beste Aussicht für Sternengucker

Astronom mahnt zu Rücksicht

Wer dann schon den Blick gen Himmel gerichtet, und etwas mehr Zeit hat, der sollte noch bis in die frühen Morgenstunden warten: Denn zwischen 1 und 4 Uhr morgens haben die Perseiden ihren Höhepunkt. „Diese Sternschnuppen kommen, wenn man ihre Bahn verlängert, scheinbar fast alle aus dem Sternbild Perseus, daher der Name“, so Filimon. Am frühen Morgen sollen es rund 50 bis 100 Sternschnuppen pro Stunde sein, am Abend nur etwa ein Drittel oder halb so viel. Aber Achtung: „Viele fahren zu solchen Ereignissen auf Stellen, wo es kaum Parkplätze gibt, und legen sich einfach in Wiesen und Felder. Das kann zu Spannungen führen“, mahnt der Astronom zu Rücksicht.