Ammoniakaustritt beschäftigt die Einsatzkräfte

Seit fünf Uhr beschäftigt der Einsatz die Linzer Einsatzkräfte: Polizei, Rettung und Berufsfeuerwehr werden von einem Ammoniakaustritt bei einem Schlachtbetrieb in Schach gehalten. Verletzt wurde bisher niemand, auch von einer Gefährdung für Arbeiter oder Anrainer war nicht die Rede.