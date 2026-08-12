„Kinder und Jugendliche sollen gratis ins Freibad“

Unabhängig vom Geldbörsel abkühlen

Vorbild ist Augsburg, wo ein solches Angebot bereits besteht. Damit könnten sich junge Menschen unabhängig vom Geldbörsel ihrer Eltern abkühlen und ihre Freizeit an einem sicheren Ort verbringen. Doch Schobesberger will auch besonders gefährdete Menschen gezielter erreichen. Nach Pariser Vorbild sollen sich ältere, alleinlebende oder andere gefährdete Personen freiwillig in ein städtisches Register eintragen lassen können. Bei extremer Hitze könnten sie kontaktiert werden oder Sozialdienste nach dem Rechten sehen. Linz soll dafür einen Pilotversuch starten.