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Beate Maxian

„Ich würde gerne den Mut meiner Ermittlerin haben“

Oberösterreich
12.08.2026 14:30
Mit feinem Gespür für Spannung: Beate Maxian schreibt Krimis, die weit über Österreich hinaus ...
Mit feinem Gespür für Spannung: Beate Maxian schreibt Krimis, die weit über Österreich hinaus gelesen werden.(Bild: P. Gualtari)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Mord, Mystik, Wien: Die Krimis von Beate Maxian, die auch in Oberösterreich lebt, schaffen es auf die Bestsellerliste. Ihr neuester Krimi heißt „Tod im Wiener Rathaus“ und ist ein süffiges Lesefutter. Im „Krone“-Talk spricht sie übers Schreiben am Attersee und darüber, was sie an ihren Figuren liebt.

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Ein Toter im Aufzug, ein geheimnisvolles Zeichen und eine vermisste Frau. Das sind die Zutaten für Beate Maxians jüngsten Roman „Tod im Wiener Rathaus“ (Goldmann).

Maxian, die am Attersee und in Wien zu Hause ist, zählt zu den erfolgreichsten österreichischen Krimiautorinnen. Mit ihren atmosphärischen Wien-Krimis rund um die Journalistin Sarah Pauli verbindet sie spannende Mordfälle mit faszinierenden Einblicken in die Geschichte, Mystik und Kultur. Und sie greift topaktuelle Themen auf wie Hass in Medien oder Machtmissbrauch.

„Krone“: Wien ist in Ihren Krimis mehr als nur Kulisse. Welches Gesicht der Stadt zeigen Sie diesmal, das Leserinnen und Leser vielleicht noch nicht kennen?

Beate Maxian: Ein Teil der Entstehungsgeschichte des Rathauses fließt in die Handlung ein. Zudem spielt ein altes Steinmetzzeichen, das sich im Rathaus finden lässt, eine zentrale Rolle.

Sie sind ja auch eine genaue Beobachterin der Gegenwart. Wie viel Realität steckt in dieser Geschichte?

Sarah sieht sich diesmal mit der Schattenseite sozialer Medien konfrontiert: mit Beschimpfungen, verletzenden Kommentaren und Menschen, die sich hinter anonymen Nutzernamen verstecken.

Ihre Ermittlerin bewegt sich oft zwischen Politik, Macht und persönlichen Abgründen – was reizt Sie an diesem Spannungsfeld?

Vor allem die Fragen, wie Macht Menschen verändert und was diese bereit sind, zu tun, um sie zu bekommen oder zu behalten. Dort, wo moralische Grenzen, persönliche Interessen und Loyalität kollidieren, entstehen spannende Figuren.

(Bild: Goldmann)
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Was würden Sie gerne von der Ermittlerin übernehmen?

Ich würde gerne ihren Mut und ihre Hartnäckigkeit haben. Sarah lässt sich nicht leicht einschüchtern und folgt konsequent ihrem Instinkt.

Sie gelten als Vielschreiberin. Wann erscheint der nächste Titel?

Am 16. September erscheint „Die Tote vom Weihnachtsmarkt“, wieder ein Wien-Krimi mit Sarah Pauli.

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