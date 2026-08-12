Zwei Kanarienvögel bei Wohnungsbrand verendet

Ein Brandverdacht in Linz-Ebelsberg entpuppte sich schnell aus ausgewachsener Wohnungsbrand. Die beiden Bewohner waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub, auch sonst wurde niemand verletzt – nur die beiden Kanarienvögel der Bewohner, für sie kam leider jede Hilfe zu spät.
Am Dienstag gegen 22:00 Uhr wurden die Freiwillige Feuerwehr Ebelsberg und die Berufsfeuerwehr Linz zu einem Brandverdacht in Ebelsberg alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es sich um einen Wohnungsbrand handelte. Ein Atemschutztrupp der FF Ebelsberg verschaffte sich umgehend Zugang zur betroffenen Wohnung und nahm die Brandbekämpfung auf.
Zwei Vögel verendet
Der Brand wurde rasch gelöscht. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das Brandgut aus der Wohnung ins Freie verbracht und dort vollständig abgelöscht. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise auf Urlaub. Für zwei Kanarienvögel, die sich in der Wohnung befanden, kam jedoch leider jede Hilfe zu spät. Personen wurden bei dem Einsatz zum Glück nicht verletzt.
Auch Polizei und Rettung im Einsatz
Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet und auf mögliche Glutnester kontrolliert. Auch die angrenzenden Wohnungen sowie das Stiegenhaus wurden kontrolliert. Zusätzlich wurden CO-Messungen durchgeführt, um eine mögliche Gefährdung durch Kohlenmonoxid auszuschließen. Neben den Feuerwehren waren auch Polizei und Rettungsdienst an der Einsatzstelle im Einsatz.
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