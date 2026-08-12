Zwei Kanarienvögel bei Wohnungsbrand verendet

Zwei Vögel verendet

Der Brand wurde rasch gelöscht. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das Brandgut aus der Wohnung ins Freie verbracht und dort vollständig abgelöscht. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes glücklicherweise auf Urlaub. Für zwei Kanarienvögel, die sich in der Wohnung befanden, kam jedoch leider jede Hilfe zu spät. Personen wurden bei dem Einsatz zum Glück nicht verletzt.